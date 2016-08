Publicada em 1 de setembro de 2016 às 10:27

O governo decidiu ampliar até o dia 31 de dezembro o prazo de saque do abono salarial (ano-base 2014) PIS/Pasep. O primeiro prazo havia vencido em 30 de junho, e já havia sido prorrogado para terminar nesta quarta-feira (31).

Segundo o Ministério do Trabalho, são quase um milhão de trabalhadores que ainda não sacaram o benefício de um salário mínimo a que têm direito.

“Fizemos uma intensa campanha na mídia e junto às entidades laborais e patronais e, até esta data, foram pelo menos 200 mil trabalhadores que sacaram o abono, após o prazo final de 30 de junho. Tenho certeza que vamos alcançar uma boa fatia desses um milhão de trabalhadores que ainda não sacaram com a ampliação do prazo para o final do ano”, disse, em nota o ministro Ronaldo Nogueira.

Passado o prazo, os benefícios que não forem sacados voltarão para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e não estarão mais disponíveis para retirada nas agências bancárias.

Para saber se tem direito aos recursos, o trabalhador pode fazer uma consulta na página do Ministério do Trabalho ou verificar uma lista disponibilizada pelo governo.

Quem tem direito?

O abono salarial ano-base 2014 foi concedido àqueles que trabalharam por pelo menos 30 dias com carteira assinada e tiveram salário médio de até dois salários mínimos em 2014.

Além disso, era preciso estar inscrito no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e ter tido o nome informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Já os servidores públicos que se aposentaram depois de 2014 e cargos comissionados em instituições públicas devem verificar se têm direito.

No site do Ministério do Trabalho, foi publicada uma lista com o nome de todos os trabalhadores que até a última quinta-feira (25) ainda não haviam feito o saque. Para realizar a consulta, é necessário acessar o endereço e clicar no banner “Abono Salarial”, localizado na parte superior da tela.

Com a data de nascimento e o número do CPF ou do PIS/Pasep, o cidadão também pode conferir se tem ou não direito ao benefício no portal específico do abono salarial.

A informação também é cedida pelo telefone Alô Trabalho, número 158, que recebe ligações gratuitamente de telefones fixos de qualquer lugar do País, além dos canais de contato da Caixa (0800-726 02 07) e do Banco do Brasil (0800-729 00 01).