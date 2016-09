Publicada em 13 de setembro de 2016 às 11:51

Em uma partida de caráter decisivo pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Corinthians às 16 horas (de Brasília) do próximo sábado, em Itaquera. O time comandado pelo técnico Cuca decidiu realizar a preparação para o Derby em Atibaia.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, na 25ª rodada do torneio nacional, o Palmeiras pega o Flamengo, no Estádio Palestra Itália. Em seguida, a delegação alviverde segue para Atibaia, cidade localizada a aproximadamente 66 quilômetros da capital paulista.

Os treinamentos de quinta e sexta-feira serão realizados em um hotel resort de Atibaia. O Palmeiras costuma frequentar o local em momentos decisivos e para fazer pré-temporada. Na última passagem, já sob o comando de Cuca, a equipe realizou a reta final da preparação para o Campeonato Brasileiro.

Depois de ficar no empate sem gols contra o Grêmio no domingo, a delegação alviverde retornou a São Paulo na tarde desta segunda-feira e ganhou o restante do dia de folga. A preparação para o duelo com o Flamengo começa na tarde de terça, com um treino na Academia de Futebol.

O zagueiro Yerry Mina e o lateral direito Jean, que cumpriram suspensão automática diante do Grêmio, podem ser aproveitados normalmente contra o Flamengo. Já o atacante Gabriel Jesus, vítima de lesão em Porto Alegre, é dúvida para o duelo de quarta-feira.

Da Gazeta Esportiva