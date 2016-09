Publicada em 19 de setembro de 2016 às 17:07

A cada dia, a campanha do candidato a prefeito Geraldo Resende recebe novos reforços em forma de apoio de populares, lideranças políticas e empresariais. Centenas de pessoas têm participado das reuniões, caminhadas e carreatas nos mais diferentes pontos da cidade, na zona urbana, rural e na Reserva Indígena local.

Neste final de semana, por exemplo, tanto no sábado quanto no domingo, a campanha de Geraldo demonstrou crescimento constante. Candidato com o número 45 e encabeçando a chapa “Compromisso de Verdade” (reunindo o PSDB, PDT, PTB, PSD, SD, DEM, PSB e PV), Geraldo manteve a animação da campanha, levando suas propostas aos mais diferentes segmentos da população.

A campanha de Geraldo começou cedo, no sábado, com uma entrevista a partir das 7h30 na Rádio Coração. Logo após, manteve reuniões políticas, caminhadas e outras atividades com o candidato a vice-prefeito Yuri ou com os candidatos a vereadores da coligação, que prosseguiram até as 22:00 horas.

No domingo a agenda prosseguiu, com início também às 7h00, com destaques para as caminhadas que aconteceram no Jardim Canaã III, além de uma carreata na Reserva Indígena local, tanto na parte da manhã quanto no período da tarde, envolvendo também idêntica atividade no Parque Nova Dourados.

“Tenho percebido que a população está entendendo as nossas propostas de trabalho”, avalia Geraldo Resende. “A cada dia, muitas pessoas afirmam que avaliaram nosso plano de governo, comparam nosso passado e experiência com as dos demais candidatos e concluem que, de fato, nosso nome é o melhor para administrar Dourados”, salienta.