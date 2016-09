Publicada em 4 de setembro de 2016 às 07:03

Ponta Porã, o 2º maior produtor de soja do Estado, é o destino escolhido pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) para a realização de dois grandes eventos de fomento ao agronegócio. A cidade sedia a 15ª etapa do Circuito Aprosoja 2016 no próximo dia 15 e, no dia 16, é o palco do lançamento estadual do plantio da safra de soja 2016/2017.

Dia 15 de setembro

Às 18h30 da quinta-feira, no Sindicato Rural de Ponta Porã, a Aprosoja/MS oferece conhecimento especializado com a presença de André Nassar, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Na ocasião, o engenheiro agrônomo concederá palestra sobre sua área de atuação, dando ênfase a temas como leis e seguros agrícolas, aprimoramento do zoneamento agrícola e questões relativas à comercialização de grãos.

Nessa mesma noite o pesquisador Mauro Osaki também compartilhará conhecimento e falará sobre gestão de propriedade rural e custos de produção. Ele é técnico-especialista superior do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), onde obteve o grau de mestre em Ciência Econômica Aplicada. Além disso, é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos e membro do Agri Benchmark Cash Crop, entidade apoiada pelo Instituto Johann Heinrich Vvon Thünen-Institut (vTI), da Alemanha.

O Sindicato Rural de Ponta Porã fica na Rua Coronel Ponce, s/n, no Parque de Exposições Alcindo Pereira. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Aprosoja/MS: www.aprosojams.org.br.

Dia 16 de setembro

Às 14h da sexta-feira, imprensa e autoridades marcarão presença no lançamento do plantio da safra de soja 2016/17, que acontecerá na Fazenda Agropastoril Jotabasso, que fica na Estrada da antiga Usina São João, no Km 30, distante cerca de 25 quilômetros do Centro de Ponta Porã.

No evento, serão apresentados dados de produção e produtividade do cultivo de grãos no Estado e na região, assim como análises econômicas e estimativas para o próximo ciclo. Além disso, os participantes poderão acompanhar, no local e na prática, máquinas plantadeiras realizando o trabalho de semeadura no campo.

Ambos os eventos são gratuitos e contam com o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf) e do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja (Fundems), além de ser uma parceria da Aprosoja/MS com o Sindicato Rural de Ponta Porã. As iniciativas ainda têm o apoio da Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS (Senar/MS).

Outras informações podem ser obtidas no Sindicato Rural de Ponta Porã, pelo telefone (67) 3433-3189 ou e-mail: sruralpp@terra.com.br, e na Aprosoja/MS: (67) 3320-6921 ou e-mail: aprosojams@aprosojams.org.br.

Serviço:

Circuito Aprosoja 2016 – Etapa Ponta Porã

Data: 15 de setembro

Horário: 18h30

Local: Sindicato Rural de Ponta Porã. Rua Coronel Ponce, s/n, no Parque de Exposições Alcindo Pereira.

Mais informações: (67) 3433-3189 ou sruralpp@terra.com.br.

Lançamento do plantio da Safra 2016/17

Data: 16 de setembro

Horário: 14h

Local: Fazenda Agropastoril Jotabasso. Estrada da antiga Usina São João, Km 30, distante cerca de 25 quilômetros do Centro de Ponta Porã.

Mais informações: Aprosoja/MS: (67) 3320-6921 ou www.aprosojams.org.br