Publicada em 5 de setembro de 2016 às 07:05

Durante reuniões na noite desta sexta-feira, dia 2, o candidato a prefeito da coligação “Coragem para mudar Dourados”, Renato Câmara, falou da importância do planejamento. Ele citou como exemplo a morosidade no transporte público em Dourados. “É mais fácil você ir de carro a Itaporã que ir de ônibus do Guaicurus ao centro da cidade”, disse numa reunião no Jardim Santo André, onde estava acompanhado do candidato à reeleição para vereador, Dirceu Longhi.

Para um grupo de mais de 200 pessoas Renato disse que uma de suas ações como prefeito de Dourados será planejar a cidade para o futuro. “Meu filho tem 8 anos; daqui há 50 anos ele terá problemas de locomoção em Dourados, que a gente acredita que já terá um milhão de habitantes, se não planejarmos as vias agora, inclusive reservar os corredores para a instalação de metro”, exemplificou.

Renato, que é deputado estadual por Dourados, lembra que a cidade expandiu muito nos últimos anos por conta do crescimento populacional, mas não conseguiu fazer crescer na mesma medida a qualidade de vida. “Eu já fiz, já elevei a qualidade de vida em Ivinhema, quando fui prefeito. Lá nós fizemos o IDH (índice de Desenvolvimento Humano) crescer 453 posições. Vamos elevar a qualidade de vida em Dourados também”, garante.

Preparo para isto não falta. Além da experiência na prática de oito anos de prefeito, que é fundamental, Renato é engenheiro agrônomo formado em Dourados pela UFMS (UFGD) e mestre em Produção e Gestão Agroindustrial, pela Uniderp, em Campo Grande. Também é especialista em administração de empresas pela Universidade de Guarulhos, de São Paulo. Sua primeira formação é de técnico em agropecuária, pela Fundação Bradesco, em Bodoquena.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria