Publicada em 16 de setembro de 2016 às 09:51

Pensando nas atividades desempenhadas pelo enfermeiro no atendimento pré-natal, a acadêmica do último ano do curso de Enfermagem da UNIGRAN, Bruna dos Santos Fernandes Ferro Duarte, desenvolveu uma pesquisa sobre “Adesão a uma Cartilha Educativa Sobre o Pré-natal em uma Estratégia de Saúde da Família”, orientada pela professora Thais Josgrilberg Pereira.

A estudante realizou o estudo com a participação de 11 gestantes. “O enfermeiro tem a função de acompanhar a gestante no pré-natal, isso exige também a educação em saúde. Utilizar materiais pedagógicos e realizar grupos é algo que enaltece e melhora esse acompanhamento, por isso tivemos o objetivo de implantar e verificar a adesão a uma cartilha educativa em um grupo de gestantes”, afirma Bruna Duarte.

Todas as gestantes afirmaram que usaram e foram ajudadas pelas informações da cartilha, que indicariam para outras pessoas e perceberam mudanças nas rotinas da vida após a leitura do material. “Houve uma ótima adesão do grupo de gestantes, elas receberam auxílio no que necessitavam saber em relação ao período gestacional e ao cuidado com o recém-nascido”, relata a acadêmica.

O grupo foi criado pela pesquisadora com o apoio da Equipe de Saúde da Família. Edilsom Maciel de Souza, enfermeiro da Equipe 22 da Unidade Básica de Saúde Maracanã, fala que o trabalho foi muito importante. “Essa parceria é muito bacana. Nós tínhamos certa dificuldade com as gestantes para orientar, fazemos a consulta de pré-natal, mas a estrutura física é pequena para fazer um trabalho de grupo. O resultado é positivo, vemos que elas já estão bem mais orientadas”, destaca o enfermeiro.

Crixeltt da Luz Neto participou de todos os encontros. “As orientações foram muito boas e importantes, porque meu primeiro filho ganhei de sete meses, tive muitas dúvidas, e agora, para o segundo, estou adquirindo mais informações com esse grupo”, garante.

A participante do projeto revela que informações, como a questão da amamentação, foram essenciais. “Eu não sabia que o bico do peito soltava um lubrificante, por exemplo. Esse é um programa muito bom e que eu acho muito que deve continuar, pois senti diferença na minha segunda gestação, como o cuidado, o jeito da gente pensar e agir”, considera Crixeltt.