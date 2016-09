Publicada em 20 de setembro de 2016 às 09:54

Paulo Humberto Pizziali, conhecido como Peninha, percussionista do Barão Vermelho, morreu no final da tarde de ontem, aos 66 anos. Segundo o portal de notícias G1, ele estava internado desde 5 de agosto, no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, e foi vítima de um choque hemorrágico no estômago.

A ex-mulher de Peninha, Ana Tereza Lima Soler, lamentou o ocorrido pelo Facebook. “Queridos amigos e familiares, é com pesar que venho comunicar, que o pai dos meus filhos, Paulo Humberto Pizziali, mais conhecido como Peninha Percussão, faleceu agora, no Hospital da Lagoa. Peço aos meus queridos amigos do Facebook e de toda a minha vida que orem por ele, cada um na sua fé. Os filhos dele estão muito abalados. Peço que orem por eles também”.

O músico, nascido no Rio de Janeiro, foi incorporado ao Barão Vermelho em 1986, no disco Declare guerra. Este foi o primeiro álbum da banda sem Cazuza.

Peninha já tocou com músicos como Johnny Alf, Gal Costa e Simone. Desde que entrou no Barão, participou de discos como Carnaval (1988), Carne crua (1994) e Barão Vermelho (2004).