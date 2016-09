Publicada em 19 de setembro de 2016 às 13:07

Pela redução do índice de acidentes Dourados abre a Semana do Trânsito

Pela redução dos acidentes e mortes no trânsito, a prefeitura de Dourados, através da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e vários parceiros, abriram na manhã desta segunda-feira, 19, a Semana Nacional do Trânsito.

Com o tema deste ano da Semana Nacional do Trânsito será “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”, a programação foi aberta durante uma solenidade no Centro de Convenções de Dourados, com a presença de diversos parceiros, entre eles, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército, Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entre outros, além de escolas da rede municipal.

O evento foi aberto com a banda do Exército e apresentação teatral apresentada por estudantes de escolas municipais, que simularam um acidente de trânsito.

O diretor-presidente da Agetran, o engenheiro civil Ahmad Hassan Gebara, o Mito, agradeceu todos os parceiros, inclusive fez uma homenagem ao jornalista César Cordeiro, falecido recentemente, e que sempre cobrava melhorias no trânsito em Dourados. A esposa do jornalista, a professora Isabel Cordeiro, participou da cerimônia.

“Nosso convite nesta manhã chuvosa é que cada um de vocês seja mais um na luta por mais segurança no trânsito, afinal o trânsito é feito por pessoas, Não apenas eu ou os órgãos competentes que fazem o trânsito de nossa cidade, mas cada um de vocês”, disse Mito.

Ele lembrou que a atual administração, do prefeito Murilo, que criou a Agetran e que vem investindo em sinalização de trânsito, implantação de novos semáforos, implantação do sistema binário, fiscalização de trânsito, campanhas educativas, além de estudos para aperfeiçoamento e trafego em locais de grande circulação. “O prefeito Murilo não tem poupado esforços para suprir as necessidades do trânsito de Dourados, buscando sempre a parceria dos demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito”, argumentou.

A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Elizabeth Salomão e o gerente da Agência Regional de Trânsito de Dourados, Aparecido Dias Duarte, também agradeceram os parceiros e a colaboração e fizeram um apelo para que todos sejam mais um multiplicador de segurança no trânsito.

O evento seguiu com a palestra do médico e coordenador do Samu, Eduardo Silveira, que falou sobre o tema, “Adolescente Amanhã no trânsito”.

Programação

A programação da Semana do Trânsito segue até domingo, 25, com diversas atividades bem diversificadas, como blitze educativas, palestras nas escolas e empresas, ações no centro da cidade, além de atividades físicas, como passeio ciclístico e corrida.

Na terça-feira, 20, serão realizadas panfletagem educativa com motoristas e pedestres na Avenida Marcelino Pires (entre a Rua Presidente Vargas e João Cândido Câmara), às 8h30; às 14h30 terá adesivagem educativa com motociclitas na Rua Hayel Bon Faker, em frente a Praça Adelina Rigotti.

No mesmo dia também haverá blitz educativa com motoristas na BR-163, no posto da Policia Rodoviária Federal (PRF), às 16h, uma parceria entre a PRF e CCR Via/MS.

Na quarta-feira, 21, será realizada a ação “Essa vaga não é sua nem por 1 minuto”, na Avenida Marcelino Pires, entre as ruas João Candido Câmara e Nelson de Araújo, às 8h. Essa será uma ação com os portadores de necessidades especiais (PNE).

Às 9h30, será realizada uma blitz educativa com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), na saída para Itahum.

Na quinta-feira, 22, acontece a ação, “Um dia sem meu carro”, no parklet, em frente à Praça Antônio João, das 9h às 17h. Às 16h, acontece blitz educativa com os motoristas na BR-163, no Posto da PRF, uma parceria entre a PRF e CCR Via/MS.

Na sexta-feira, 23, serão realizadas ações educativas com crianças, adolescentes e pedestres, na Praça Antônio João, das 9h às 17h, com o tema: “Caminho da Educação e Caminho sem lei”.

Sábado, 24, às 15h, será realizado passeio ciclístico com um percurso de 7,2 quilômetros. O ponto de encontro será na Praça Antônio João e segue até a Rua Coronel Ponciano, retornando pela Avenida Marcelino Pires passando pela Rua Presidente Vargas, com a chegada na Praça.

Domingo será promovida a corrida, a partir das 8h. Um dos percursos será de cinco quilômetros e outro de dez. O ponto de encontro na Praça Antônio João. Percurso de cinco quilômetros será até a Rua Coronel Ponciano, voltando pela Marcelino Pires, com a chegada na Presidente Vargas. O de dez quilômetros retorna pela Marcelino Pires, até a Rua Azziz Rasllen e retorna a Praça Antônio João.

Todas as modalidades terão premiações e as inscrições estão sendo feitas até sexta-feira, dia 16 no site www.centraldacorrida.com.br