Publicada em 1 de setembro de 2016 às 12:36

Paulo Nobre vão vai mais ser candidato à presidência do Palmeiras nas eleições que vai acontecer em novembro, já que vem de uma reeleição. No entanto, o mandatário não pretende se afastar do clube e até vislumbra o cargo de diretor de futebol. A informação é do jornalista Jorge Nicola, da Bradesco Esportes FM.

Paulo Nobre deve apoiar a candidatura de Mauricio Gagliote como seu sucessor, que deve ter chapa única.

Caberá também ao novo presidente renovar ou não o contrato de Cuca para a próxima temporada.

O Palmeiras derrotou nesta quarta-feira o Botafogo-PB por 3 a 0, no Allianz Parque, na estreia das oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, no dia 21 de setembro, o time alviverde pode até perder por diferença de dois gols fora de casa que mesmo assim avança.