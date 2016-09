Publicada em 13 de setembro de 2016 às 17:49

Escola Antônia Candido de Melo terá atendimentos para a comunidade de 12h às 16h

A UNIGRAN realiza no sábado, 17 de setembro, Ação Social na Escola Antônia Candido de Melo, no Parque das Nações 2. Atendimentos e orientações nas áreas da saúde, jurídica e âmbito social para os adultos, além de jogos educativos, esporte e lazer para as crianças acontecem entre 12h e 16h.

A Ação Social acontece no Dia Nacional da Responsabilidade Social, que foi instituído pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES. O objetivo do Dia é proporcionar serviços gratuitos para a população. Acadêmicos e professores de todos os cursos da UNIGRAN se unem de forma integral no desenvolvimento de atividades que atendam a comunidade.

São ações voluntárias que integram a comunidade acadêmica e a sociedade, promovendo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida. Dentre as atividades que serão desenvolvidas estão: atendimento jurídico; reforma da horta escolar; distribuição de kits de higiene pessoal; teste rápido de Glicemia e Hemograma; aferição de PA; exame clínico de mamas e orientações; higienização facial; vermifugação de cães e gatos, entre outras.

Para as crianças, haverá diversas atividades especiais: escovação supervisionada; distribuição de brinquedos; mediação de leitura literária; jogos educativos; exposição de Robôs e Drones; brincadeiras lúdicas; cama elástica; badminton; perna de pau; pintura facial; jogos de mesa; slike line; futebol; basquete; tênis de mesa; ginástica olímpica; falsa baiana; carrinho de rolimã e algodão doce.