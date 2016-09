Publicada em 3 de setembro de 2016 às 08:44

Paróquia de Sidrolândia é contemplada com emenda do deputado Amarildo Cruz

A Igreja Nossa Senhora da Abadia, localizada no município de Sidrolândia, será contemplada este ano com uma emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil, proveniente do deputado estadual Amarildo Cruz (PT).

Com o recurso serão adquiridos novos equipamentos, como climatizadores, jogos de mesas e cadeiras para o salão paroquial, freezer e panelas grandes – tipo caldeirão para a cozinha, visando garantir melhor atendimento aos usuários da Pastoral da Criança e Pastoral do Idoso, bem como o trabalho de distribuição de sopa às famílias carentes do município.

“Esse ano destinamos uma emenda para a Igreja Nossa Senhora da Abadia, porque sabemos da importância que ela tem para a população de Sidrolândia e região. Também acredito que os novos equipamentos darão mais qualidade aos encontros, missas e eventos promovidos pela Paróquia”, falou o deputado.

Este ano, Amarildo Cruz contemplou 41 entidades, distribuídas em 26 municípios com emendas parlamentares, totalizando R$ 1,5 milhão. Os recursos serão destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.

“As emendas parlamentares nos permitem contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul e isso é extremamente gratificante para nós, deputados estaduais”, finalizou o parlamentar.

Da Assessoria