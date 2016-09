Publicada em 3 de setembro de 2016 às 12:05

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (1) a programação da visita do papa Francisco a Assis no dia 20 de setembro, onde ele participará do Encontro Inter-religioso pela Paz. O evento marcará os 30 anos da histórica oração do então Pontífice, João Paulo II, com líderes religiosos de várias crenças.

Jorge Mario Bergoglio deixará o Vaticano às 10h30 (hora local) e, assim que chegar à cidade, se reunirá com o religiosos locais, com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, com o arcebispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, com o patriarca sírio-ortodoxo, Efrém II, e por representantes muçulmanos, judeus e de outras religiões.

Por volta do meio-dia, o Papa cumprimentará todos os líderes religiosos que estarão no local – estimam-se 400 pessoas – e almoçará no refeitório do Sacro Convento com algumas vítimas de guerra. Após mais alguns encontros reservados, às 16h, será realizada a oração pela paz em várias partes da cidade de Assis.

Por volta das 17h15, na Praça São Francisco, Bergoglio participará da cerimônia final do Encontro, onde estão previstas mensagens de testemunhas oculares das guerras pelo mundo, de um discurso do patriarca Bartolomeu I, e de falas de representantes muçulmanos, judeus e budistas.

Após essas expressões, o sucessor de Bento XVI fará um pronunciamento que será seguido pela leitura do “Apelo pela Paz” feito por crianças de várias nacionalidades. Também haverá um minuto de silêncio pelas vítimas das guerras e a a assinatura de todos os líderes do documento pela paz.

O Encontro é promovido pela comunidade de Santo Egídio e terá como tema “Sede de Paz”. Apesar do Papa participar apenas do encerramento do evento, ele iniciará no dia 18 de setembro e terá diversas de palestras e debates sobre os conflitos que estão ocorrendo simultaneamente pelo mundo.

Da AnsaFlash