Publicada em 19 de setembro de 2016 às 13:27

A vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, sábado, por 2 x 0, em Itaquera, serviu para manter o alviverde por mais uma rodada na liderança do Brasileirão e quebrar um jejum de 35 jogos sem derrota do rival como mandante. Além disso, aumentou seu tabu contra o arquiinimigo para seis jogos e fez com que o clube obtivesse seu melhor rendimento em clássicos em uma só temporada desde 1996.

Em 2016, o Palmeiras disputou nove clássicos, venceu cinco, empatou três e perdeu apenas um – para o São Paulo, no 1º turno do Brasileirão. O aproveitamento de 66,7% é o melhor desde 1996, quando o Palmeiras conquistou 85,2% dos pontos (7 vitórias e 2 empates). Este ano, o Palmeiras empatou seus três jogos contra o Santos, venceu os três contra o Corinthians, ganhou um e perdeu outro para o São Paulo.

Desde 2008, o time também não conseguia cinco vitórias em clássicos em um só ano. E desde de 2007 não obtinha 100% de aproveitamento sobre o rival Corinthians (3 vitórias em 3 jogos).

Em 1996, o Palmeiras ganhou uma e empatou duas partidas contra o Corinthians, e ganhou seus três jogos contra Santos e contra São Paulo.

Aproveitamento do Palmeiras em clássicos desde 1996:

ano v e d aprov.(%) 2016 5 3 1 66,7 2015 4 2 4 46,7 2014 1 2 6 18,5 2013 0 4 0 33,3 2012 1 2 6 18,5 2011 4 4 2 53,3 2010 3 2 4 40,7 2009 3 5 2 46,7 2008 5 2 2 63,0 2007 3 4 2 48,1 2006 2 2 7 24,2 2005 3 2 6 33,3 2004 3 1 3 47,6 2003 0 1 1 16,7 2002 2 7 1 43,3 2001 2 0 4 33,3 2000 3 2 8 28,2 1999 6 5 6 45,1 1998 5 5 4 47,6 1997 6 3 6 46,7 1996 7 2 0 85,2

Do Uol Esportes