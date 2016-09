Publicada em 18 de setembro de 2016 às 09:30

O Palmeiras passou pela sua sequência mais complicada na tabela sem perder. Com três vitórias e dois empates na série de clássicos nacionais, o Verdão teve 73,3% de aproveitamento no período, segue na liderança e se vê fortalecido. Já são nove rodadas sem derrota no Campeonato Brasileiro.

– Vem uma batida muito difícil, desde o jogo contra o Fluminense que estamos pegando só adversários difíceis, somamos muitos pontos contra estes adversários. Ali no meio (do campo) a gente faz isso sempre (reunião após o jogo), sempre que acaba nos reunimos no meio para mostrar que estamos unidos, focamos em um só objetivo, nesta busca pelo título – disse Dudu.

Depois do empate com a Ponte Preta no Allianz Parque, o Palmeiras enfrentou: Fluminense, fora de casa (vitória por 2 a 0), São Paulo, no Palestra Itália (vitória por 2 a 1), Grêmio, em Porto Alegre (0 a 0), Flamengo, novamente no Allianz (1 a 1), e agora o Dérbi em Itaquera (vitória por 2 a 0).

Com 11 pontos em 15 possíveis, o time passou por este complicado momento com um índice alto de pontos – com um jogo a mais, o Verdão é líder quatro pontos à frente do Flamengo. No primeiro turno, na mesma sequência, foram 12 pontos, mas com uma derrota no meio – para o São Paulo, no Morumbi.

Líder em 17 das 26 rodadas disputadas neste Brasileiro, o Palmeiras agora vai enfrentar times da outra ponta da tabela. Serão cinco jogos seguidos contra times que lutam contra o rebaixamento: Coritiba (em casa), Santa Cruz (fora), América-MG (fora), Cruzeiro (em casa) e Figueirense (fora).

– (O time) Está com cara de candidato que vai brigar até o final. Independentemente de um resultado adverso em uma rodada ou outra, sabemos do nosso objetivo, onde queremos chegar. Vamos com pés no chão. Contra o Coritiba será ainda mais difícil – analisou Moisés.

