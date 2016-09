Publicada em 13 de setembro de 2016 às 16:42

Pais e mães participarão da elaboração do calendário de reposição na REME de Dourados

Escolas e CEIMs terão autonomia para debater com a comunidade escolar as melhores opções para o fechamento do ano letivo

No início desta semana, uma Comissão do SIMTED esteve reunida na Secretaria Municipal de Educação para discutir o calendário de reposição pós-greve das escolas municipais e CEIMs (Centros de Educação Infantil Municipais) de Dourados. A tabela de aulas será definida por cada unidade de ensino, em conjunto com pais e mães.

Nesta segunda-feira (12), o sindicato e o COMED (Conselho Municipal de Educação) foram recebidos pela secretária Municipal de Educação, Ilda Kudo, para iniciar o diálogo sobre a reposição dos professores e administrativos que participaram da paralisação de 79 dias na Rede Municipal de Ensino.

Na manhã de hoje (13), SIMTED e COMED debateram o calendário com diretores de escolas e coordenadores de CEIMs. Ficou acordado que cada unidade terá autonomia para elaborar o calendário letivo para este final de ano.

Serão realizadas assembleias nas escolas, composta pela comunidade escolar e comunidade externa. Pais e mães serão convidados para participar efetivamente da organização da tabela de aulas, juntamente com direção, coordenação, professores e alunos.

Até a sexta-feira (16), escolas e CEIMs devem enviar o calendário de reposição para a Secretaria de Educação, para organização dos dados no sistema escolar para o ano letivo 2016.

No cumprimento dos cerca de 200 dias letivos poderão ser utilizados os sábados e feriados. As atividades também podem ser realizadas nos dias das aulas programadas, destinadas às reuniões de interesse das direções e da secretaria.

Também será debatida a possibilidade da 6ª aula. Um dia letivo conta com 5 aulas e o acréscimo da outra hora aula por disciplina somará como um dia letivo ao longo de uma semana.

É importante a participação dos pais e mães de alunos e alunas de escolas e CEIMs no processo de elaboração do calendário de reposição. A comunidade deve ficar atenta à realização das assembleias em cada unidade de ensino, que terão total autonomia e serão conduzidas pelas diretorias e coordenadorias.

Nenhuma sala de aula será fechada e, com esforço conjunto, na grande maioria dos casos, a reposição não se estenderá pelo mês de janeiro.