Publicada em 18 de setembro de 2016 às 10:03

Grupo comemora dois anos com evento direcionado para noivos em Campo Grande

Com música instrumental, vozes e coral, a Orquestra Preludio é a responsável por levar a riqueza de sons para as cerimônias religiosas de casamento. Com evento gratuito, eles realizam na próxima terça-feira, dia 20, um concerto especial a partir das 19h30, na Central de Apartamentos Decorados da Plaenge, Via Park com Av. Mato Grosso, 51.

Inclui na programação apresentação da Dança Due e animação por conta do DJ Danilo Bachega, além da presença de outros fornecedores do ramo de casamentos, com degustação e exposição de produtos, uma ótima oportunidades para os casais de namorados e noivos se prepararem para o grande o dia.

Sobre a Orquestra

O projeto da Preludio é do maestro Eduardo Martinelli, que já tem feito um belíssimo trabalho à frente da Sinfônica de Campo Grande, Moinho In Concert, entre outros, e agora volta seus conhecimentos artísticos e musicais ao setor de casamentos, formaturas e eventos sociais.

A iniciativa surgiu após Martinelli ser convidado para realizar alguns casamentos. “Sentimos que havia uma demanda para a música orquestral e já estávamos preparados por termos jovens e experientes músicos com carreiras consolidadas e se apresentando em diversos palcos do Brasil e de outros países”, destaca o maestro.

O encantamento se deu logo nas primeiras audições que contemplam um variado repertório com clássicos como Jesus Alegria dos Homens e Ave Maria de J. S Bach passando pelas mais populares como I Want to Hold Your Hand, dos Beatles às mais modernas como o tema da série Game Of Thrones.

Seguindo a linha de unir clássicos a populares, a orquestra tem encantando também com um repertório regional, como Mês de Maio, de Almir Sater e Mercedita, escolhido inclusive para entrada de uma noiva. “Valorizar o que é nosso é primordial, sou paulistano e passei a amar Mato Grosso do Sul, sei da força dessa tradição desde a primeira vez que ouvi essa música e vi a reação da plateia”.

São parceiros do evento a Construtora Plaenge, Maria Elizabeth Bem Casados, Vis A Vis Noivas, DJ. Danilo Bachega, Doce Santo, Samayra Convites, Casarena Gastronomia e Eventos, The House, Studio Vollkopf, Brownie Boutique Brasil, Boutique De Beaute, Jefferson de Almeida, Z Garden, Blog Vida de Noiva, Meire Faracco Decoração, Art Livre, Maria Elizabeth Bem Casados, Dance Due e Piano Tech.

Serviço: Preludio In Concert

Data: 20/09 | terça-feira

Local: Central de Apartamentos Decorados da Plaenge | Via Park com Av. Mato Grosso, 51 | Campo Grande – MS

Horário: 19h30

Ingressos: Evento Gratuito

Assista abaixo um vídeo da orquestra: