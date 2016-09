Publicada em 9 de setembro de 2016 às 09:35

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (9) a Operação Caldeirão, com o objetivo de combater a ação de criminosos que transportavam drogas de Mato Grosso do Sul para serem distribuídas em Goiás e no Distrito Federal.

Cerca de 150 homens cumprem 57 mandados judiciais, sendo 26 de prisão preventiva, 26 busca e apreensão e cinco de notificação ao bloqueio de imóveis, todos expedidos pela 8ª Vara Criminal de Goiânia.

A decisão judicial determinou ainda a apreensão de 23 veículos e o bloqueio de recursos em contas bancárias de 26 pessoas físicas investigadas.

De acordo com a PF, durante as investigações, foram realizadas oito ações de flagrante em diversas unidades da Federação que resultaram na prisão de 17 pessoas e na apreensão de pouco mais de 5.700 quilos de maconha e 10 quilos de cocaína que passaram pelas rodovias de Mato Grosso do Sul.

“Em uma dessas ações, um dos investigados faleceu após atentar contra a vida dos policiais federais e ser alvejado em resposta”, informou a corporação.

Ainda segundo a PF, os investigados vão responder por tráfico interestadual de drogas, por associação e por financiamento ao tráfico. As penas podem atingir 20 anos de reclusão.

A operação

O nome da operação faz alusão ao termo utilizado pelos investigados ao se referirem a cargas de drogas. A palavra “caldeirão” era usada para indicar os veículos que transportariam as cargas de entorpecentes.

Da Agência Brasil