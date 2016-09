Publicada em 8 de setembro de 2016 às 16:38

A operação “BRAVO” foi desencadeada pelo DOF, com a finalidade de reprimir ações criminais comuns na região de Mundo Novo, abrangendo Iguatemi, Itaquiraí e Eldorado, como o tráfico de droga, o contrabando e o roubo de cargas e veículos.

Durante a operação que teve início na madrugada do último domingo(04), foram realizadas ações nas cidades de Eldorado, Iguatemi e Itaquiraí, sendo que foram realizados diversos bloqueios policiais nessa região, sendo abordados 425 veículos que transitavam naquela região.

Como resultado, as ações culminaram na prisão de Manoel B.N., por porte ilegal de arma de fogo; na prisão de Adriano P.A., por adulteração de sinais de identificação de um veículo(cavalo) Scania e ainda a detenção de uma pessoa por contrabando de produtos eletrônicos, informática e pneus. Foram apreendidos nesse período, 04 veículos, 1 revolver calibre 38 e munições, pneus e produtos eletrônicos.

A operação teve encerramento na madrugada dessa quinta-feira(08), e deve ter continuidade em outras regiões da fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e com a Bolívia.

“A operação Bravo atingiu a meta proposta, coibindo os crimes comuns daquela região e aumentando a sensação de segurança de quem transita, trabalha ou reside nas áreas saturadas pelo policiamento, contribuindo de forma incisiva no combate aos crimes tipicamente fronteiriços”, enfatiza o Diretor do DOF, Coronel PM Ary Carlos Barbosa.

O prejuízo estimado aos criminosos nas apreensões realizadas durante a operação BRAVO passou dos 60 mil reais.