Publicada em 11 de setembro de 2016 às 08:20

“O próximo eleito, se fizer metade do que fizemos será um bom prefeito”, diz Murilo

“Nós prometemos pouco, mas fizemos muito”, disse Murilo sobre o perfil de sua administração, durante entrega de obras na manhã deste sábado (10), ao lado do governador Reinaldo Azambuja. Ele lembrou que o foco do seu trabalho sempre foi na boa gestão e que, com isso, conseguiu resultados que vão ficar para a história de Dourados.

“Nós tivemos esta opção de fazer gestão e é isso que estamos entregando hoje. Nós tivemos a coragem de assumir todo esse desafio, planejando a cidade, fazendo projetos, conseguindo trazer o máximo de recursos. Não fizemos uma administração para nós, com a política do ‘tapinha nas costas’, para atender a grupos. Nós fizemos para toda a população de Dourados”, afirmou.

Para exemplificar o resultado deste projeto, Murilo destacou 1,5 milhão de metros quadrados de asfalto que é realizado em sua administração, e a entrega de 5 mil casas até o final de sua gestão. “Daqui quatro meses estou saindo, mas o que fizemos com a nossa cidade fica. Eu desejo que o próximo eleito que vai assumir em janeiro, se fizer metade do que nós fizemos, vai ser um bom prefeito”, afirmou.

Ele ainda pontuou que a entrega de obras ao lado de Reinaldo Azambuja é ainda uma forma de reiterar o compromisso realizado entre o Governo do Estado e prefeitura, para levar qualidade de vida à população e atrair investimentos a Dourados. Todos os projetos entregues neste sábado, são frutos de uma parceria e articulação dos dois entes, com o apoio de deputados.

Durante este sábado, foi assinada a ordem de serviço para a contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação e drenagem no distrito industrial e em seu acesso. Além disso, parte da MS-156, que dá acesso a vários bairros de Dourados.

Também foi inaugurada a praça José Alves Filhos, pavimentação asfáltica de 63.774,32 metros quadrados e drenagem de 10.488,02 metros no Jardim Oliveira. Ainda foi assinada a contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem em oito setores do município.

Estes setores abrangem: Jardim Carisma (parte), Estrela Hory (parte), Canaã , rua Ignácia Genoveva de Mattos e adjacências, rua Fernão Luiz Viegas (parte), rua Leônidas Além (parte), Residencial Oliveira I e adjacências, Vila Bela (parte), Cachoeirinha (parte), Jardim Morada do Salto (parte) e Canaã VI (parte).

Na cerimônia que encerrou a entrega de obras pelo Estado e Município, na avenida Hayel Bon Faker, foi assinada ordem de serviço para recapeamento da via. É o início do projeto parceiro entre Estado e Município, para realizar o recapeamento das principais vias da área central de Dourados.