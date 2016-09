Publicada em 3 de setembro de 2016 às 11:41

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) programou para a próxima quinta-feira (08) três novos leilões de café arábica. São cerca de 4,2 mil toneladas do grão ensacado que estão estocadas em armazéns de São Paulo e de Minas Gerais. Mais detalhes dos pregões podem ser obtidos nos Avisos 138, 139 e 140, disponíveis no site da Conab (www.conab.gov.br).

O preço de venda do quilo, sem o ICMS, será divulgado com antecedência de até dois dias úteis da data de realização do leilão. Podem participar interessados que estejam cadastrados na bolsa de valores pela qual pretendam realizar a operação, e que estejam também em situação regular no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab (Sircoi).

As operações continuam até o fim do ano, para atender estratégia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de regular o mercado interno, em virtude da elevação dos preços do produto. Os técnicos da Companhia acompanham diariamente o comportamento do produto no mercado.