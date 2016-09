Publicada em 20 de setembro de 2016 às 08:16

Um terremoto de 4,1 graus na escala Richter assustou os moradores da província de Rieti, na Itália, nesta terça-feira (20), informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV). A região, que inclui as cidades de Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, foi muito devastada no tremor de 6,1 graus ocorrido no dia 24 de agosto.

O sismo foi registrado a quatro quilômetros da cidade de Accumoli e foi seguido por muitas tréplicas acima dos 3 graus durante toda a madrugada. “As réplicas desta noite demandam uma administração ordinária após um terremoto de magnitude seis. É muito comum que se sucedam tremores assim por um bom tempo. Não é de se excluir que tenhamos um tremor ainda mais forte, mas essas réplicas são importantes porque não nos permitem baixar a guarda”, disse o diretor do Centro Nacional de Terremotos do INGV, Salvatore Mazza.

O terremoto do dia 24 de agosto deixou 297 mortos e danos estimados em bilhões de euros nas cidades mais atingidas.

Da AnsaFlash