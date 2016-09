Publicada em 17 de setembro de 2016 às 12:03

Noventa e cinco duplas representando a maioria dos estados do Brasil estarão em Campo Grande participando de seis dias de competição, sendo sessenta e três duplas no Circuito Nacional BB, que começa na terça feira, 20, e trinta e duas com melhor pontuação no ranking da CBV estarão no Circuito Brasileiro Open que terá início da manhã de quinta feira, 23.

Não haverá cobrança de ingressos, e no sábado e domingo haverá distribuição de camisetas do evento para os torcedores presentes. No decorrer dos jogos das fases semifinal e final animação das torcidas com distribuição de brindes.

Nos espaços próximos das quadras de jogos haverá diversos brinquedos como tobogã, castelinho, cama elástica e escalada destinado á diversão das crianças, e também será instalado um bar com venda de salgados e bebidas.

Clique abaixo e veja vídeo do modelo da arena que esta sendo montada em Campo Grande:

Link : https://vimeo.com/infinitybp/review/136679526/7eb9796111

Senha : cbvolei