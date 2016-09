Publicada em 5 de setembro de 2016 às 17:14

As obras são frutos de emenda do deputado federal Geraldo Resende. Pista promete ser a melhor do Mato Grosso do Sul

A prefeitura de Naviraí, no Sudoeste do Mato Grosso do Sul, deve concluir até o fim do mês a nova pista de skate da cidade. A obra é oriunda de emenda individual ao Orçamento Geral da União (OGU) 2014, de autoria do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS), no valor de R$ 313 mil. Hoje, o Ministério do Esporte emitiu a segunda nota de pagamento de R$ 91,5 mil, restando apenas R$ 61 mil da emenda. A contrapartida da prefeitura é de R$ 6,1 mil.

A pista de skate faz parte de um novo complexo de atividades esportivas, de lazer e entretenimento da praça, que ainda não recebeu nome oficial. Ela fica ao lado da Câmara Municipal. O espaço será composto ainda por um playground para crianças e uma academia de saúde completa para atender a público de todas as idades.

“A atividade esportiva como o skate traz inúmeros benefícios ao praticante, desde o despertar da coordenação motora, passando pelo equilíbrio, até a disciplina que o esporte traz na vida dos jovens. Eu sempre gosto de dizer que criança envolvida no esporte é menos uma envolvida com a violência e as drogas”, disse Geraldo Resende.

O prefeito Leandro de Matos (PV) agradeceu o empenho do parlamentar durante toda a fase de captação dos recursos. “O deputado Geraldo Resende é um grande parceiro de Naviraí e a população sabe do seu trabalho sério e compromisso com a nossa cidade. Por isso agradeço a ele e iremos entregar a melhor pista de skate do nosso estado”, concluiu.

Da Assessoria