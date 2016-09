Publicada em 5 de setembro de 2016 às 17:36

O maior ícone da moda mundial e peça-chave da C&A atravessa os séculos com o poder de ser reinventado a cada temporada. Contemporâneo como sempre, símbolo de revolução e evolução, o jeans é a estrela da nova coleção que a marca lança para homens e mulheres apaixonados pela peça mais versátil e indispensável.

Os modelos têm o conforto acima de qualquer mania. Flexibilidade e movimento, atividade e praticidade inspiraram a C&A a criar peças que valorizam o corpo seguindo a silhueta de maneira leve e justa na medida certa.

Tecidos tecnológicos para um shape perfeito é o mantra da temporada; o ultrastrech e o tencel aparecem em calças, shorts, bermudas e tops na linha feminina. O masculino segue a cartilha sportswear em versões ideais para momentos casuais. Para coordenar, a malharia listrada em azul e branco surge para fazer a dupla imbatível com os jeans que prometem ser mais uma peça desejo da C&A.

A nova coleção Jeans da C&A estará à venda a partir de amanhã, 06 de setembro em todas as lojas do Brasil, e também no e-commerce (cea.com.br)

Sobre a C&A

Líder do mercado de varejo de moda brasileiro, no qual está presente desde 1976, a C&A é uma multinacional de origem holandesa fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, cujas iniciais deram origem ao nome da empresa. Atualmente a rede possui mais de 280 lojas no País, em todos os Estados e no Distrito Federal. De maneira inovadora, a C&A atua para oferecer produtos que permitam às pessoas se expressar por meio da moda. Com a plataforma C&A Collection, traz coleções exclusivas em parceria com estilistas e grifes nacionais e internacionais.

A empresa é pioneira em ações de sustentabilidade no setor: desde 2006, audita a cadeia produtiva, monitorando padrões de negócios socialmente responsáveis; em 2009, inaugurou uma Loja Eco, certificada com o selo Leed, do Conselho de Construção Sustentável dos EUA (USGBC); e, em 2010, foi a primeira empresa do setor a assinar o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Em 2015, consolidou seus compromissos na plataforma global de sustentabilidade.

Assessoria C&A