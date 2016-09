Publicada em 16 de setembro de 2016 às 12:54

Coleção exclusiva chega ao e-commerce com mais de 20 opções de peças femininas, como leggins, tops e bermudas ideais para o treino

A atividade física pode ser acompanhada de muito estilo e conforto. Por isso, a Netshoes lança a linha fitness feminina Plus Size, da marca Fila. Disponíveis nos tamanhos 50 – 52 – 54 (P, M e G), as peças com tecidos de compressão e garantem segurança ao movimento durante o treino.

As calças leggings e as bermudas têm o cós mais alto, que oferecem conforto durante a atividade, já os tops possuem o recorte anatômico, acompanhando a linha do colo. Camisetas e regatas foram desenvolvidas em poliamida, tecido que a tecnologia do fio promete melhor absorção do suor.

Com diversos tons na cartela de cor, a linha chega com exclusividade na loja e deve aumentar gradativamente.

Confira alguns dos produtos que estão à venda:

http://www.netshoes.com.br/search?Ntt=plus+size+fila