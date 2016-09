Publicada em 7 de setembro de 2016 às 07:42

Em diálogo, com a presença dos vereadores, prefeito Murilo Zauith garantiu o PCCR Administrativo, prometeu a Incorporação do Magistério Municipal para outubro e um acordo sobre o 1/5 em novembro

Neste início de semana, foram realizadas mais rodadas de negociação entre profissionais da Educação, vereadores e a Prefeitura Municipal de Dourados (MS). Na quinta-feira (08), os educadores farão uma contraproposta durante nova reunião no Centro Administrativo Municipal.

Desde a segunda-feira (05), uma Comissão do SIMTED vem negociando, com intermédio da Câmara Municipal, o cumprimento das Leis do funcionalismo da Rede Municipal de Ensino. O prefeito Murilo Zauith recebeu novamente os trabalhadores na manhã desta terça-feira (06).

O chefe do executivo reafirmou a dificuldade financeira vivida pela prefeitura e abriu diálogo para a busca de uma solução. Ele ponderou que a implantação do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração) do grupo administrativo seria concretizada no mês de outubro, a partir de um recurso oriundo do Banco do Brasil.

Durante o encontro articulado pelo líder do prefeito, vereador Madson Valente, o sindicado apontou que corrigir algumas distorções identificadas no orçamento da Educação – como problemas na folha salarial, projetos e repasses a unidades de ensino – seria um caminho de obtenção de recursos para Incorporação de 20% do Magistério Municipal.

Ao final da reunião, Murilo Zauith se comprometeu em efetivar a Incorporação do Magistério a partir de 1º de outubro. Ele também condicionou a proposta para discutir o 1/5, que faz parte do cumprimento do Piso Salarial para 20 horas, a partir do mês de novembro.

Assembleia

Durante a Assembleia da Rede Municipal no SIMTED, para tratar da greve, na tarde desta terça, estiveram presentes alguns vereadores, dentre eles Madson Valente e Elias Ishy, que intermediam as negociações.

Madson apresentou um ofício assinado pelo prefeito Murilo Zauith com as propostas de incorporação para outubro e a discussão sobre o pagamento do 1/5 para o mês de novembro. Ele ainda dispõe sobre “reuniões semanais, junto à Secretaria de Educação, para acompanhamento dos interesses da classe”. Durante as discussões com a categoria foi esclarecido que a negociação, em momento nenhum, nem por parte do prefeito nem pela comissão, foi condicionada à suspensão da greve.

Os educadores realizaram suas falas e proposições para encaminhamentos do movimento grevista. A categoria preparou uma contraposta ao Governo Municipal. Nela, os sindicalistas reivindicam a retirada de um trecho da redação do artigo do decreto de Lei do PCCR Administrativo que condiciona o pagamento à disponibilidade de receitas.

Os trabalhadores e trabalhadoras também exigem a publicação da tabela dos 20% do Magistério em diário oficial. A Incorporação estaria condicionada a uma análise jurídica sobre a possibilidade de publicação de um decreto ou uma nova votação na Câmara Municipal do projeto de Lei com a data alterada.

Também foi solicitado que fosse retirada da redação do novo decreto da Incorporação a chamada “regência”, que poderia suscitar desconfiança dos profissionais aposentados ou em processo de requerimento do direito, além de outros casos em que os profissionais não estejam em sala.

Sobre o 1/5 do Piso, a categoria espera o compromisso para pagamento parcelado nos meses de novembro e dezembro.

A contraproposta será apresentada à administração municipal na próxima quinta, quando ocorrerá mais uma reunião de negociação, pela manhã.