Publicada em 19 de setembro de 2016 às 08:18

Alexandre Borges se pronunciou após ter um vídeo íntimo publicado pelo colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, na companhia de uma mulher e mais duas pessoas, que seriam transexuais, em um apartamento. Nas imagens, internautas apontaram que o ator estaria usando drogas. “Não existiu nenhum tipo de relação sexual, orgia e consumo de cocaína com as pessoas envolvidas”, garantiu ele sobre o encontro ao jornal “Extra”. Em junho, o artista foi visto aos beijos com Bebel Gilberto no Rio de Janeiro.

“Devido ao vídeo feito sem meu conhecimento e divulgado na internet indevidamente, me vejo forçado a esclarecer alguns pontos que, a meu ver, foram distorcidos e ampliados. Foi um encontro casual com três pessoas depois de uma festa”, relatou ele. Apesar de ter sido exposto, o galã pretende manter a questão longe da Justiça. “Sei que este é um assunto pessoal. Não estou aqui me desculpando de nada. Não pretendo tomar nenhuma atitude jurídica”, afirmou.

No início, Alexandre pensou em não comentar sobre o assunto mas repensou, após receber o apoio de familiares e amigos, e decidiu dar sua versão e opinião sobre o ocorrido. “Sinceramente, quero o bem de todos os envolvidos. Apenas quero esclarecer os fatos para as pessoas que gostam de mim”, explicou.

Questionado sobre sua sexualidade, o intérprete de Aparício na novela “Haja Coração” afirma não ter discriminações. “Não tenho nenhum preconceito com gênero ou opção sexual de cada um. Mas minhas opções são claras para mim”, acrescentou ele, atualmente solteiro, após se separar em Julho de 2015 da atriz Julia Lemmertz, com quem ficou casado durante 22 anos e agora mantém amizade.

Do Purepeople