Publicada em 13 de setembro de 2016 às 07:17

Durante visitas no fim de semana, o candidato a prefeito Renato Câmara, da coligação “Coragem para mudar Dourados” conversou com as pessoas sobre a sua experiência e capacidade para administrar Dourados. “Não existe escola para formar prefeito; é preciso ser para saber como é. É preciso ter sido para saber como se faz”, afirma.

Renato conta que resolveu assumir a missão de ser candidato a prefeito de Dourados para mudar a política velha e fazer a política nova. “Estamos aqui para fazer a política do bem, para fazer as coisas funcionarem. Eu fui prefeito por dois mandatos e sei como apertar os parafusos, como fazer as coisas funcionarem. Dourados é uma cidade rica, é só questão de ajustes para que a população possa ser bem atendida”, disse no domingo à noite durante reunião no Jardim Márcia, ao lado do candidato a vereador Cidão.

Para Renato, a administração moderna exige uma combinação de competência, tecnologia e presença do prefeito nas ruas, ouvindo as pessoas e fiscalizando obras e serviços públicos. “Acabou a administração de sofá e ar condicionado. O prefeito precisa estar mais próximo das pessoas”, ressalta.

Na reunião, em que estava presente também a candidata a vice-prefeita, Zélia Nolasco, Renato contou que assumiu Ivinhema com os piores índices do Estado e fez a cidade se tornar a 13ª economia do Estado. “Aqui também vamos fazer a coisa funcionar, porque sabemos como fazer”, ressalta.

Renato reafirma o seu compromisso com Dourados e pede que as pessoas não deixem se contaminar pelo pessimismo em relação aos políticos e votem, escolhendo a melhor proposta para o município. “Na política você empresta o que tem de mais importante, que é a esperança. Estou preparado para administrar bem Dourados e devolver a esperança a todos”, garante.

Renato Câmara e a professora Zélia Nolasco são candidatos da coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria