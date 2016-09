Publicada em 19 de setembro de 2016 às 07:52

Abraçados na zona de rebaixamento para a série B de 2017, América-MG e Internacional se encontram, no Independência, às 20h (de Brasília), na segunda-feira, em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O momento das equipes é ruim, ambas na zona de rebaixamento, mas o clube gaúcho com possibilidade mais clara de escapar no momento.

O América está na última colocação do torneio nacional, com apenas 15 pontos. Embora saibam a dificuldade de escapar da queda, os jogadores americanos honram a camisa e vêm fazendo boas partidas nos empates com Ponte Preta e Figueirense – as duas longe de Belo Horizonte.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com Pablo, expulso no jogo diante do Figueirense por insultar os torcedores adversários. O substituto ainda será definido, mas pode ser que o treinador coloque o time para jogar adiantado e escale Ernando ou Matheusinho entre os principais.

As baixas seguem por conta de Nilson e o zagueiro Alisson. Ambos sentiram problemas físicos e estão em tratamento. Os jogadores serão reavaliados antes do confronto.

Com o risco claro de ter sua primeira queda, na história, para a série B, na 18ª colocação, com 27 pontos, o Internacional vive um momento turbulento. A derrota para o Vitória, por 1 a 0, jogando no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, deixou ainda mais evidente o momento crítico do time.

Após o revés, iniciaram as especulações sobre uma nova demissão no comando técnico da equipe, algo que foi descartado pela diretoria no momento. Mudanças, no entanto, vão acontecer no time. Isso porque Roth repensou seu esquema tático e, embora acreditasse que estaria com o time ideal, sinalizou mudanças em setores que passam por problemas.

Na lateral esquerda, o treinador mostrou o desejo de tirar Geferson e colocar Artur ou, até mesmo, Ceará improvisado. O treinador ainda pode fazer alterações no meio campo e no ataque que tem se mostrado ineficiente nas últimas partidas.

“Vamos repensar. Hoje (quinta-feira) não tivemos nem aquela marcação forte, de pressão no campo do adversário. Sabíamos que o Vitória ia jogar no contra-ataque, por uma bola. O Vitória fez isso, e mesmo assim, não tivemos poder de reação. O Sasha entrou um pouquinho melhor, mas não atacamos bem nem defendemos bem. Isso tem que melhorar. Temos que nos recuperar até para sair dessa situação novamente ruim“, finalizou Celso Roth.

Ficha técnica

América-MG x Internacional

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 19 de setembro de 2016, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luiz H. Souza Santos Renesto (PR)

América-MG: João Ricardo; Jonas, Sueliton, Éder Lima e Gilson; Leandro Guerreiro, Juninho, Danilo, Matheusinho e Osman; Nixon.

Técnico: Enderson Moreira

Internacional: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas (Sasha) e Valdívia; Nico López e Aylon.

Técnico: Celso Roth

Da Gazeta Esportiva