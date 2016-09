Publicada em 13 de setembro de 2016 às 13:48

Além de promover ações de conscientização no trânsito, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados) está incentivando atividades físicas na Semana Nacional do Trânsito de 18 a 25 deste mês. Vai ser promovida dia 24, às 15h, a “Pedalada Sou + um por um trânsito + seguro Dourados” e no dia 25, às 8h, “A Corrida Sou + um por trânsito + seguro”.

Os dois eventos terão ponto de partida na Praça Antônio João. As inscrições serão feitas até a próxima sexta-feira, dia 16, através do site www.centraldacorrida.com.br .

De acordo com a Agetran, o objetivo é incentivar o maior número possível de participantes como forma de chamar atenção para um trânsito mais seguro e ao mesmo tempo incentivar uma melhor qualidade de vida, através das práticas esportivas.

Quanto às ações para a Semana Nacional do Trânsito, a Agetran e demais parceiros estão finalizado a programação, que vão contar com blitze educativas no centro da cidade para atingir pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de palestras em escolas e empresas e a programação “Um dia sem meu carro”. Também haverá ações educativas nas rodovias federais e estaduais, que vão contar a parceria da Polícia Militar Estadual (PME) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), Sest/Senat e CCR MS Via.