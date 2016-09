Publicada em 20 de setembro de 2016 às 06:55

Novo desafio será lançado em Sinop (MT) no dia 22

Na próxima quinta-feira (22), em Sinop (MT), durante a abertura oficial do plantio da soja, o presidente do Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB), Luiz Nery Ribas, lançará a nona edição do Desafio de Máxima Produtividade da Soja. Nesta safra, além de contribuir com o avanço no rendimento das lavouras, a meta é localizar o agricultor capaz de colher 143 sacas de um só hectare, superando a maior marca já registrada pela entidade, de 141,8 sacas. As inscrições para o Desafio Nacional abrirão no início de outubro e devem ser realizadas pelo site www.cebrasil.org.br.

O maior registro de produtividade foi registrado na safra 2014/15, pelo agricultor paranaense, de Ponta Grossa, Alisson Hilgenberg. Na safra passada, devido a instabilidade climática, que jogou para baixo as produtividades em todo país, o vencedor não superou o paranaense. De Buri (SP), João Carlos da Cruz, levou dois troféus, maior produtividade da região Sudeste e Nacional, com 120,07 sacas por hectare.

“O maior benefício do Desafio de Máxima Produtividade da Soja, realizado pelo CESB, é verificar na edição seguinte, que cada agricultor expande sua produtividade da área comercial, não restringindo os bons resultados apenas ao concurso”, pontua o presidente do Comitê, Nery Ribas, ao esclarecer que para participar do Desafio, o agricultor deve inscrever áreas entre cinco e dez hectares.

“A partir dessa área menor, o sojicultor avalia suas planilhas de custos e rentabilidade, coloca na balança junto às técnicas e tecnologias empregadas, e passa a expandir sua produção, contribuindo para que o Brasil saia da produtividade estacionada na casa das 50 sacas por hectare há décadas”, enfatiza o presidente.

O Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja é dividido nas categorias Campeão Nacional (soja irrigada/não irrigada), Campeões Municipais, Campeões Estaduais e Campeões Regionais – Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte/Nordeste – (soja de sequeiro). Para concorrer o agricultor deverá inscrever áreas que não sejam Áreas de Preservação Permanente (APPs) e deve seguir boas práticas agrícolas, além da legislação trabalhista.

Já tradicional entre os agricultores brasileiros, o Desafio teve sua primeirda edição na safra 2008/09, quando o vencedor somou 82,8 sacas por hectare, concorrendo com 140 participantes. Já na última edição, com o apoio dos patrocinadores do Comitê, o número de participantes saltou para 4.400, e deverá ser superado na edição que será lançada em Sinop (MT), durante a programação do Projeto Soja Brasil.

Para tornar as inscrições do Desafio mais fáceis e dinâminas, o CESB lançou neste ano uma nova plataforma online, para que os próprios agricultores, acompanhados de seus consultores, possam inscrever suas respectivas áreas. No site também é possível verificar os cases vencedores, com detalhes das técnicas adotadas e os resultados econômicos das áreas, além do regulamento, disponível em www.cesbrasil.org.br.

Sobre o CESB

O CESB é uma entidade sem fins lucrativos, formada por profissionais e pesquisadores de diversas áreas, que se uniram para trabalhar estrategicamente e utilizar os conhecimentos adquiridos nas suas respectivas carreiras e vivências, em prol da sojicultura brasileira. O CESB é qualificado como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, conforme decisão proferida pelo Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 04 de dezembro de 2009.

Atualmente, o CESB é composto por 19 Membros e 17 entidades patrocinadoras: Syngenta, BASF, Bayer, Jacto, Mosaic, TMG, Stoller, Monsanto, Sementes Adriana, Agrichem, UPL do Brasil, Aprosoja MT, Produquímica, Instituto Phytus, DuPont, Timac Agro e Plant Defender.