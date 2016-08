Publicada em 1 de setembro de 2016 às 08:27

Uma ambulância bateu em uma árvore, na rodovia MS-382, que liga Bonito a Guia Lopes da Laguna, e matou uma paciente de 75 anos, na noite desta quarta-feira (31), segundo informações do boletim de ocorrência.

No acidente, a filha da vítima, de 48 anos, e o motorista, também de 48 anos, ficaram feridos.

De acordo com o registro feito pela Polícia Militar na Delegacia de Polícia Civil de Bonito, os militares foram acionados para irem até o local do acidente por volta das 21h50, em uma rotatória. No local, os policiais encontraram a ambulância Peugeot Boxer, placas NRL-9059 parada fora da rodovia, de frente para a árvore em que bateu.

Várias pessoas estavam em volta do veículo e sinalizavam o local, além de auxiliar as vítimas. A mulher de 48 anos se queixava de dores e o motorista estava deitado, inconsciente e com ferimentos na cabeça. A mulher ainda disse aos policiais que dentro da ambulância estava a mãe dela, que havia falecido.

Uma ambulância foi acionada para socorrer as vítimas e Polícia Civil e Perícia estiveram no local por conta da morte.