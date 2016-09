Publicada em 12 de setembro de 2016 às 13:05

Sabatinado pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados, candidato do PSDB responde perguntas elaboradas por empresários e industriais

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) firmou sexta-feira (9) o compromisso com a ética no trato da coisa pública em caso de eleição para a Prefeitura de Dourados e se comprometeu com a 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em fazer uma campanha eleitoral limpa na corrida pela sucessão do prefeito Murilo Zauith (PSB).

O tucano foi o primeiro dos cinco candidatos a prefeito a passar pela sabatina da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), respondendo perguntas que foram formuladas por empresários e industriais do município.

Além da própria ACED, as questões elaboradas por entidades como a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Cergrand, Copacentro, OAB, Sicred, Sindicato Rural, Sinpetro, Uniodonto, Uniprime e Unimed foram colocadas em uma urna de onde foram sorteadas oito perguntas para o candidato responder.

Ao final da sabatina, Geraldo Resende recebeu das mãos da presidente Elizabete Salomão a Carta de Intenções da Aced com nove pontos que dizem respeito diretamente à atividade empresarial.

Geraldo Resende também recebeu a Carta de Intenções da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) onde se comprometeu a realizar um mandato em sintonia com os princípios cooperativistas. Geraldo ressaltou que tem compromisso com o cooperativismo e lembrou que foi um dos fundadores da Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed) em Dourados e com a Cooperativa de Crédito Médico (Uniprime).

Indagado sobre os investimentos na educação, Geraldo garantiu compromisso com a Educação Infantil e com o ensino integral nas creches e escolas de Ensino Fundamental. Ele assegurou que uma das metas é concluir as obras de oito Centros de Educação Infantil e construir duas novas creches na Reserva Indígena, uma na Aldeia Jaguapiru e outra na Bororó.

“Queremos acabar de vez com essa história de creche de meio período, de forma que nosso governo a educação será em período integral às nossas crianças”, ressaltou. Geraldo falou ainda em melhorar, no curto prazo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) implantando em Dourados as experiências bem sucedidas em outras cidades.

Ao responder a questão sobre o incentivo ao turismo de negócios e turismo de eventos em Dourados, Geraldo lembrou que seu plano de governo tem um capítulo exclusivo para as políticas públicas voltadas para o setor. “Vamos pensar o turismo em sintonia com as entidades e empresas que já atuam nessa área em nossa cidade, de forma a promover uma grande revolução neste setor”, garantiu.

Em relação ao perfil da equipe que planeja montar para ajudar na administração de Dourados, Geraldo garantiu que vai buscar mão de obra técnica, especialmente entre servidores efetivos para compor seu Secretariado. “Tenho compromissos com os partidos, mas eu disse para eles me indicarem uma lista tríplice levando em consideração a qualificação técnica”, explicou. “Sou exigente e sempre constituí equipes competentes, com os melhores quadros para servir bem a população”, finalizou.

Perguntando sobre o que fará para garantir maior infraestrutura e funcionalidade para o Aeroporto Municipal de Dourados, Geraldo assegurou que graças à gestão dele em Brasília o aeroporto não ficou fora do programa de investimentos do governo federal. “Demonstramos a importância do nosso aeroporto não apenas para Dourados, mas para toda a região e conseguimos preservar o cronograma de investimentos de mais de R$ 40 milhões para que possamos receber aeronaves de grande porte com pouso e decolagem por instrumentos”, anunciou.

Em relação ao Distrito Industrial de Dourados (DID) que vem sofrendo com o abandono, Geraldo anunciou que o governo do Estado assinaria ainda no sábado a ordem de serviço para recuperar todas as ruas, asfaltar avenidas e revitalizar o Distrito Industrial. “Essa é uma necessidade de Dourados, que corria o risco de perder indústrias de grande porte por causa da situação precária do nosso Distrito Industrial”, argumentou. O candidato do PSDB apontou o alinhamento com o governador Reinaldo Azambuja como meio de obter as parcerias necessárias para atrair investimentos e executar obras e serviços essenciais.

“Somos parceiros do governo do Estado e do governo federal, de forma que se eu telefonar para a Mara, que cuida da agenda do presidente da República Michel Temer, tenho certeza que em 24 horas eu tenho resposta da Presidência da República”, ressaltou. “Se eu telefonar para o governador Reinaldo ele só não me atende na hora se estiver ocupado, mas retorna logo em seguida, portanto posso afirmar que Dourados tem uma janela de oportunidades agora com essas parcerias com os governos estadual e federal”, completou.