Publicada em 15 de setembro de 2016 às 10:00

Pouco menos de três meses do lançamento da música “Localização” – a primeiro de trabalho do DVD “Do Nosso Jeito” – que contou com a participação da dupla Maiara & Maraisa, o single bateu a expressiva marca de 10 milhões de acessos, no Youtube. A canção foi escrita por Nuto Artioli. O DVD teve toda a produção musical realizada por Laercio da Costa. A direção de vídeo foi de Fernando Trevisan (Catatau).

“Estamos felizes com essa marca. Não esperávamos atingir um número tão expressivo em um prazo tão curto de tempo. Obrigado aos amigos e fãs que curtem o nosso trabalho e que tem ajudado a divulgar a nossa música para todo o Brasil”, agradece o trio.

Turnê

Nos próximos dias, o Villa Baggage embarca para uma turnê no Sul do país. Nesta semana, os shows acontecem no Estado de Santa Catarina. Sexta-feira (16), o trio se apresenta na Kasa Café, em Xaxim. Sábado (17), a festa vai ser na Colt Club, na cidade de Rio do Sul.

Na próxima semana, o Estado do Paraná recebe o trio. No dia 22, o baile será na Shed Western Bar, em Curitiba. Dia 23, a apresentação vai ser na Wood’s, na cidade de Maringá. E, no dia 24, a turnê se encerra com show no Guarani Clube de Campos, em Pitanga.

DVD “Do Nosso Jeito”

Um repertório praticamente inédito, com 20 faixas, quase todo ele assinado pelos compositores Nuto Artioli e Gui Artioli, destacando a maturidade musical dos irmãos, quem tem ganhando cada vez mais notoriedade ao escreverem músicas de sucesso para artistas como Jorge & Mateus, Jads & Jadson, Lucas Lucco, Cristiano Araújo, entre outros.

Villa Baggage

Sanfona, violino e uma voz feminina marcante, essa é a receita que impulsiona e garante o sucesso do Villa Baggage. O trio, que é formado pela vocalista Emy, pelo sanfoneiro Gui, e também pelo vocalista e violinista Nuto, traz em sua trajetória a característica do dinamismo e um repertório que promete revolucionar a música sertaneja.

Para conhecer um pouco mais do Villa Baggage, acesse o site www.villabaggage.com.br.