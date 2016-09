Publicada em 12 de setembro de 2016 às 10:24

O programa “Qualifica Dourados”, criado pelo prefeito Murilo em 2011, vai entregar nesta terça-feira, 13, mais 450 certificados. A solenidade será realizada às 14h, no Centro de Convenções de Dourados, localizado na Rodovia Guaicurus.

Com mais de sete mil pessoas qualificadas no município em diversas áreas, o objetivo do programa é gerar renda para as famílias.

O programa é dirigido pela Secretaria Municipal de Assistência Social que tem parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Senac (Serviço Nacional do Comércio). Entre os cursos realizados e oficinas em todos os bairros, já foram oferecidos este ano, pelo menos 34 cursos diferentes na área de alimentação, produção, artesanato, informática, entre outros.

Cada curso ofereceu de dez a 20 vagas, gratuitamente. “Esse programa tem se mostrado um importante instrumento de qualificação profissional e tem aberto um mercado importante para garantia de renda às famílias”, afirma a secretária de Assistência Social, Ledi Ferla.

Pelo Senar foram oferecidos curso de Processamento caseiro do milho, Beneficiamento e transformação caseira da mandioca; Cultivo de orquídeas; Processamento caseiro de carne e frango; Fabricação de produtos de limpeza; Produção de biscoitos, bolos simples e confeitados; Produção caseira dos derivados da soja; Pães, bolos, biscoitos e salgados; Família e qualidade de vida; Produção de pães, bolos, biscoitos e salgados; Processamento caseiro da banana; Fabricação caseiro de produtos de limpeza; Artesanato de bordado ponto cruz; Informática básica; Informática avançada; Inclusão digital rural; Corte de costura – modelagem; Pães e salgados; Preparação de remédios caseiros; Artesanato de bordado vagonite; Fabricação caseira de derivados do leite; Corte de costura – confecções de peças.

Pelo Senac foram oferecidos os cursos de Chinelos e bordados; informática e bijuterias. Já as oficinas de artesanato realizadas nos CCIs (Centro de Convivência dos Idosos), Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência Dorcelina Folador e Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Água Boa, foram realizados os cursos de Oficina de bordado e ponto cruz; Oficina de ptchwork e fuxico; Oficina de pintura em tecido; Oficina de cestaria; Oficina de feltro e Oficina de pintura em tecido.