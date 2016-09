Publicada em 15 de setembro de 2016 às 13:40

São mais 7,6 mil metros quadrados de asfalto beneficiando dois bairros da periferia e a produção de hortifrutigranjeiros

O prefeito Murilo entrega na manhã deste sábado, dia 17, a conclusão da pavimentação da Rua Professora Maria Aparecida G. Cerqueira (antiga S-33) no bairro Parque das nações II, região sudeste de Dourados.

Essa rua é uma importante ligação para melhorar o fluxo de trânsito e o acesso aos bairros Parque das Nações II e Jardim dos Bosques (Canaã IV) e ainda há várias chácaras de produção de produtos hortifrutigranjeiros que abastecem os supermercados de Dourados.

A Prefeitura de Dourados está investindo R$ 738 mil para a pavimentação de 7.618 metros quadrados da rua, começando na segunda quadra e seguindo até o seu final. Centenas de famílias serão beneficiadas com o investimento feito com recursos do Governo Federal, com contrapartida da Prefeitura e do Estado.

Murilo desenvolve o maior programa de asfaltamento da história de Dourados. Com recursos do pacote dos R$ 52 milhões, contratados pela Prefeitura na Caixa Econômica Federal e ainda recursos de emendas de deputados federais e estaduais e ainda de senadores Murilo vai elevar a cobertura asfáltica de 48% em 2010 para 80% até o final do ano. Ou seja, em seis anos, Murilo dobrará a quantidade de asfalto em Dourados fazendo mais sozinho do que todos os outros prefeitos juntos.

Nesta mesma região Murilo já entregou o asfalto em todas as ruas do Residencial Sol Nascente, antigo Canaã II, e está em fase final a pavimentação da Avenida Proteirito, que será uma grande via de acesso à BR-163 para todos os bairros. São regiões onde as famílias convivem há mais de 20 anos com a poeira e o barro. Ter o asfalto na porta de casa era um sonho para milhares de famílias, que Murilo está realizando.

Com recursos dos R$ 52 milhões a Prefeitura de Dourados está com frentes de asfalto em todas as regiões da cidade: região 1 (Jardim Novo Horizonte); região 3 (Parque do Lago II); região 4 (Jardim Clímax e Jardim Cuiabazinho); região 5 (Parque dos Coqueiros e Parque dos Coqueiros II); região 6 (Jardim Vista Alegre e Jardim Manoel Rasslem); região 7 (Jardim Colibri, Canaã III, Parque dos Beija Flores, Parque dos Bem-te-vis, Jardim Flamboyant, Santa Rita e Aimorés; região 8 (Jardim Guaicurus e Estrela Poravi II); região 11 (Jardim Ipiranga) e região 12 (Chácaras Caiuás, Hyran P. de Matos e Vila Aracy). Serão atendidas também a região 2 (Residencial Martim Cristaldo); região 9 (Avenida Potreirito) e região 10 (Jardim Canaã II).