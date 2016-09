Publicada em 20 de setembro de 2016 às 15:47

O prefeito Murilo entregou oficialmente nesta terça-feira, 20, o prédio da Central de Assistência Social, onde funcionou por muitos anos a sede da prefeitura de Dourados, o chamado “Casarão da João Rosa Góes”, esquina com Joaquim Teixeira Alves.

No atual prédio, que foi todo reformado este ano, está funcionando a Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar, Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) e Cras (Centro de Referência de Assistência Social) central. Durante a solenidade também foi realizada a posse dos membros dos conselhos gestores dos Cras, de Dourados e do Consex (Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes).

Além de outras autoridades, no ato de entrega, estiveram presentes o juiz da vara da Infância e da Adolescência, Zaloar Murat Martins Souza; a promotora de justiça da Criança e do Adolescente, Fabrícia Barbosa Lima; o procurador do Trabalho, Jeferson Pereira e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Theodoro Huber Silva.

O prefeito Murilo agradeceu imensamente o apoio do judiciário e de todos que se empenham em proporcionar maior acessibilidade para atender as pessoas que precisam do serviço público. Ele disse que apesar de estar em contagem regressiva para concluir o mandato, vai deixa a administração com todos os projetos concluídos, entre eles 12 Ceims (Centro de Ensino Infantil Municipal); crescimento na avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), melhorias na saúde, na assistência social, além de diversas obras de infraestrutura nos bairros. “Até o final do meu mandato vou inaugurar todos os sábados uma obra, essa é o nosso compromisso com a população, um conjunto de avanços. Agradeço aqueles confiaram em mim, pois vou entregar a prefeitura feliz da vida por ter cumprido todas as metas”, disse Murilo.

A secretária de Assistência Social, Ledi Ferla, informou que parte dos órgãos da Assistência Social e Cidadania já estão atendendo há mais de um mês. “São órgãos que necessitam ficar na área central da cidade para atender mais facilmente a população”, explica a secretária. Ela agradeceu ao Ministério Público Estadual pelas doações entre 2011/2016, um total de R$ 730.572,00 cuja verba serviu para aquisição de móveis, veículos, entre outros benefícios em prol da Assistência Social de Dourados.

História

O atual prédio da Central de Assistência Social funcionou a sede da CAND (Colônia Agrícola Nacional de Dourados) e depois abrigou por várias décadas a Prefeitura. Por último era sede da Secretaria de Assistência Social e Museu Histórico de Dourados, entre 2007 a novembro de 2015.

A sede da Secretaria de Assistência Social foi transferida para o CAM (Centro administrativo Municipal), na Rua Coronel Ponciano. O Museu funciona no bloco em frente ao piso superior da Rodoviária.

Em janeiro deste ano, o prédio entrou em processo de reforma que terminou recentemente. O investimento foi de R$ 600 mil, recursos do município, através do Fundo Municipal de Incentivo Social. Foi feita a troca de toda a cobertura (telhado e forro), trocas das instalações hidráulicas, elétricas e ainda portas e janelas.

De acordo com Ledi Ferla, a preocupação do prefeito Murilo foi manter parte da arquitetura original da década de 40, época em que o prédio foi construído.

“Ao longo dos anos o prédio ficou descaracterizado por causa das inúmeras alterações. A intenção do prefeito Murilo foi recuperar parte da antiga estrutura, já que o prédio, apesar de não ser tombado, faz parte do patrimônio histórico do município”, disse Ledi.

Ela explica que com a transferência dos órgãos para a Central de Assistência Social e Cidadania vai resultar na economizar de pelo menos R$ 10 mil ao mês em aluguéis, que eram pagos para manter em funcionamento dos serviços em prédios alugados na área central da cidade.