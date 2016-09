Publicada em 21 de setembro de 2016 às 13:10

São R$ 1,3 milhão em recursos próprios investidos pela prefeitura na pavimentação de todo o residencial

O prefeito Murilo entrega neste sábado, dia 24, as obras de drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio, calçadas e acessibilidade e ainda sinalização no conjunto habitacional Martim Cristaldo (antigo Estrela Tovy. Estão sendo investidos nas obras R$ 1,346 milhão de recursos próprios da Prefeitura e que vão beneficiar 147 famílias carentes que vivem no residencial.

Com os recursos, que fazem parte do pacote dos R$ 52 milhões contratados pela Prefeitura na Caixa Econômica Federal, foram construídos 629,50 metros lineares de galerias de águas pluviais, 10.030,51 metros quadrados de asfalto e meio fio e ainda calçadas, obras de acessibilidade e sinalização de trânsito.

Localizado entre os bairros Parque do lago I e Novo Horizonte, o Martin Cristaldo foi entregue pelo prefeito Murilo em novembro de 2011. Foi construído com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), obtidos pelo ex-senador Delcídio Amaral e o deputado federal Vander Loubet durante o governo do ex-presidente Lula.

As famílias que ocuparam as casas viviam em áreas de risco ou em extrema vulnerabilidade social. Agora, Murilo garante ainda mais dignidade às famílias ao entregar a drenagem das águas pluviais e asfalto.

A Prefeitura de Dourados executa várias obras na região, que serão entregues posteriormente por Murilo. Entre elas está o asfaltamento do bairro Novo Horizonte, incluindo a Avenida Eurides Matos Pedroso, que deverá se tornar um centro comercial para a região e ainda facilitar os acessos.

Murilo também conseguiu retomar a revitalização do Parque Ambiental Vitélio Pelegrini. O calçamento será concluído; inclusive boa parte das calçadas fica ao lado do residencial Martim Cristaldo. No interior do parque serão construídos o centro comunitário, pista de caminhada, parque infantil, quadra de vôlei de areia e campo de futebol. O parque, que tem uma área de mata contemplativa, também será iluminado. As obras, que custarão aproximadamente R$ 250 mil, terminam em 60 dias.

Com as obras de infraestrutura que Murilo está executando a região se tornará uma das melhores para se morar em Dourados. O Martim Cristaldo, por exemplo, tem nas proximidades a Escola Municipal Luiz Antônio Álvares Gonçalves, que foi ampliada recentemente por Murilo, um posto de saúde e o CEIM Mário Kumagai, localizados do bairro Novo Horizonte.

Todos os bairros dessa região serão asfaltados e terão ligações rápidas com o centro da cidade. Com o conjunto de obras Murilo melhora em muito a qualidade de vida das pessoas.

Com recursos do pacote dos R$ 52 milhões e de emendas parlamentares o prefeito Murilo emprega o maior programa de asfaltamento da história de Dourados. Com isso, a cidade saltará da cobertura de 48% de pavimentação asfáltica em 2011 para 80% no final deste ano. Ele entrará para a história como o prefeito que mais fez asfalto na cidade.