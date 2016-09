Publicada em 18 de setembro de 2016 às 06:44

O prefeito Murilo entregou no bairro Parque das Nações II, a conclusão da pavimentação da rua Professora Maria Aparecida Gonzaga Cerqueira (antiga S-33), na manhã deste sábado (17). Na cerimônia de inauguração, ele disse que vai deixar aprovados R$ 50 milhões em projetos de infraestrutura para a próxima administração da Prefeitura de Dourados dar continuidade às ações estruturantes para a cidade.

“Nós vamos entregar a prefeitura felizes porque alcançamos metas, e a próxima administração vai ter já um contrato assinado com a Caixa de mais R$ 50 milhões de investimentos prontos com projetos. Só em projetos foram dois anos para fazer, estes projetos que são essenciais para Dourados. Vamos entregar isso para Dourados continuar avançando”, afirmou Murilo.

Ele ainda pontuou que já foi dada ordem de serviço para execução de asfalto num único trecho que ainda falta do Parque das Nações II e com isso a previsão é de que até o final de sua administração, o bairro esteja 100% pavimentado. Murilo destacou que em bairros que receberam asfalto em sua administração, outras obras estruturantes chegaram.

A unidade básica de saúde do Parque II, por exemplo, foi reformada, um Ceim (Centro de Educação Infantil Municipal) está previsto para ser entregue até o ano que vem e a prefeitura cobrou o Estado para a construção de uma escola de ensino médio. Com isso, os alunos não precisam atravessar a rodovia para estudar.

A região do Parque II também foi beneficiada com mais obras, como o asfalto do Canaã. Além disso, foi pavimentada a avenida Potreirito que ganhou quatro faixas de rolamento, ciclovia e estacionamento, tornando-se uma via que melhorou o fluxo de veículos para atender moradores de vários bairros da região. O Parque das Nações I foi totalmente pavimentado também na administração do Murilo.

O prefeito ainda relatou que está em contagem regressiva, para organizar as contas da prefeitura. Todo final de semana, uma obra realizada por ele é entregue na cidade. “Vamos concluir o que puder dentro destes recursos que estamos administrando. A Prefeitura deu mais de R$ 20 milhões de contrapartida nestas obras e foi uma coragem nossa, para poder chegar aqui e entregar para vocês este asfalto que faz parte de um conjunto de obras para a cidade”, relatou na cerimônia.

José Roberto da Silva, 41, é morador da rua Professora Maria Aparecida Gonzaga Cerqueira (antiga S-33) há 20 anos e desde então esperava pelo asfalto. “Eu não acreditei quando o Murilo disse que iria fazer, porque a gente já vinha pedindo isso há muito tempo. Mas, ele prometeu e fez. Hoje está melhor, nosso bairro e nossa casa estão mais valorizados”, disse. “O Murilo é um excelente prefeito”, complementou.

Essa rua é uma importante ligação para melhorar o fluxo de trânsito e o acesso aos bairros Parque das Nações II e Jardim dos Bosques (Canaã IV) e ainda há várias chácaras de produção de produtos hortifrutigranjeiros que abastecem os supermercados de Dourados.

A Prefeitura de Dourados está investindo R$ 738 mil para a pavimentação de 7.618 metros quadrados da rua, começando na segunda quadra e seguindo até o seu final. Centenas de famílias são beneficiadas com o investimento feito com recursos do Governo Federal, com contrapartida da Prefeitura e do Estado.

Murilo desenvolve o maior programa de asfaltamento da história de Dourados. Com recursos do pacote dos R$ 52 milhões, contratados pela Prefeitura na Caixa Econômica Federal e ainda recursos de emendas de deputados federais e estaduais e ainda de senadores, Murilo vai elevar a cobertura asfáltica de 48% em 2010 para 80% até o final do ano. Ou seja, em seis anos, Murilo dobrará a quantidade de asfalto em Dourados fazendo mais sozinho do que todos os outros prefeitos juntos. Além disso, vai deixar projetos aprovamos na área de infraestrutura para que a próxima administração dê continuidade às ações para a cidade chegar aos 100% de asfalto.