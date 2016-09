Publicada em 13 de setembro de 2016 às 09:03

Os estudantes do Ensino Médio das escolas da rede pública e privada dos municípios de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Rio Verde e Três Lagoas interessados em conhecer um pouco mais sobre educação profissional e conseguir vagas de estágio no mercado de trabalho já podem agendar presença, nos próximos dias 28 e 29 de setembro, na 7ª edição do Mundo Senai.

Trata-se de um evento gratuito que será realizado pelo Senai nas unidades dessas oito cidades de Mato Grosso do Sul para oferecer à comunidade estudantil a chance de conhecer mais sobre o setor industrial, além de descobrir os caminhos que a entidade disponibiliza para a melhor qualificação profissional do trabalhador.

Além disso, nos casos de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, os estudantes terão ainda a oportunidade de serem encaminhados para o mercado de trabalho por meio de estágios intermediados pelo IEL, que terá técnicos cadastrando os interessados e divulgando as vagas existentes nas empresas dessas quatro cidades sul-mato-grossenses.

Vitrine

Segundo a gerente de educação do Senai, Dagmar Tavares Viana de Queiroz, o evento é uma importante vitrine para mostrar os caminhos que a entidade oferece para a formação profissional e tecnológica, a inovação e a transformação de tecnologias industriais. “Com o Mundo Senai, os estudantes do Ensino Médio podem ver o que podemos oferecer em termos de curso e infraestrutura voltada para a preparação da mão de obra para o setor industrial do Estado”, pontuou.

Ela acrescenta que as unidades do Senai em Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Rio Verde e Três Lagoas vão abrir as portas para levar informação sobre os serviços e as diversas profissões, proporcionando orientações, fazendo práticas em laboratórios, e buscando estimular a inovação e criatividade dos estudantes.

O evento contará também com apresentação de simuladores, estações de trabalho, oficinas e laboratórios pedagógicos. Terá ainda o Projeto Inova Senai, que conta com a participação de alunos do Senai apresentando projetos que desenvolveram em sala de aula ao longo deste ano. “Em 2015, o Mundo Senai atraiu 9 mil pessoas em 11 cidades. Neste ano, a expectativa é de que esse público chegue a 10 mil”, declarou Dagmar de Queiroz.

Vagas de estágio

De acordo com a coordenadora da área de carreira do IEL, Rosângela Ramos, durante o Mundo Senai, o Instituto vai realizar um verdadeiro “feirão de vagas de estágio” vai facilitar o acesso dos estudantes ao mercado de trabalho. “O estágio é de extrema importância para o aluno, pois é a porta de entrada para a profissão que ele vai escolher e para a dinâmica do mercado de trabalho. Para se inscrever, o estudante só precisa ter a partir de 16 anos e frequentar as aulas regularmente”, pontuou.

Já no município de Naviraí o IEL promoverá uma palestra voltada ao empresário, mostrando a importância do estagiário. “A redução dos encargos trabalhistas, sem falar no treinamento e desenvolvimento deste futuro profissional”, explicou Rosângela Ramos.