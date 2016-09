Publicada em 16 de setembro de 2016 às 10:25

Policiais rodoviários federais durante fiscalização nesta quinta-feira, 15, por volta das 12h15, na BR 262, km 140, na cidade de Água Clara/MS, abordaram um veículo M.Benz/Axor 2535, placas de Ladário/MS, conduzido por D. B., de 56 anos, motorista.

Após pesquisa no sistema policial, verificou-se que havia em desfavor do condutor um Mandado de Prisão em aberto pelo crime de lesão corporal expedido pela 1ª Vara Criminal do TJ/MS em 31/08/2016, com validade até 24/06/2019.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara ileso para cumprimento da ordem judicial e permanecerá à disposição da Justiça.