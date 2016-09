Publicada em 9 de setembro de 2016 às 12:17

A III Mostra de Projeto de Arquitetura “A Casa do Estudante” já está aberta para visitações no saguão do bloco 10 da UNIGRAN. Nesta edição, a exposição tem como temática “Loft”. Os acadêmicos do 2º semestre de Arquitetura – Diurno e Noturno – ambientaram os espaços com diferentes materiais recicláveis.

Estão expostas três casas, com diferentes ambientes. Os trabalhos foram feitos na disciplina de Projeto de Arquitetura. Rosane Ferreira Lima Brogiatto, professora e orientadora, explica que cada casa foi dividida em seis grupos: paredes e parte estrutural como paisagismo exterior; lavanderia; banheiro; sala; cozinha e quarto.

“Como em todos os anos, os alunos têm que se utilizar de um foco sustentável para fazer o mobiliário. A ideia é que confeccionem seus próprios mobiliários, utilizando o reaproveitamento. O tema ‘Loft’ tem aquele conceito mais aberto, sem paredes, com aberturas maiores, o conceito mais industrial”, menciona a professora.

Dentre os materiais recicláveis utilizados para mobiliários e decoração, estão o pallet, caixas de verdura, garrafas, papelão, papel paraná, pneu, entre outros. Rosane Lima destaca que a atividade é o primeiro contato com a prática profissional dos estudantes. “Percebemos a necessidade que tinham de ter prática com a obra, pois alguns desanimam só com a teoria, mas quando se deparam com este trabalho, ficam mais animados”, garante.

No início da atividade é selecionado o projeto de três acadêmicos, que são intitulados “arquiteto”. Anderson Dalcin Lago, estudante da turma “C” foi um dos escolhidos. “Eu gosto muito do tema Loft. Então eu já tinha uma ideia, mas tive que adaptar a metragem e o posicionamento do terreno. Quis fazer três módulos onde eles convivessem e pudessem aproveitar o terreno”, afirma.

Anderson Lago ressalta que utilizaram placas de MDF, o piso com cerâmica, tinta, madeira reciclada de resto de obra, cordas e luminárias recicladas, mesa de centro com pneu forrado, raque e sofá de pallet.

“Tentamos inovar o uso do pallet, colocando iluminação de led e pinturas. Este trabalho foi motivacional mesmo, tivemos muitos desafios. Eu sempre sonhei em ser arquiteto, para mim, fez o sentido de ser ‘alfabetizado’ como arquiteto neste projeto, considero que este é o nosso alfabeto para a vida profissional como arquiteto”, destaca Anderson.