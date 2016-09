Publicada em 20 de setembro de 2016 às 14:57

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), encaminhou, na manhã desta terça-feira (20), duas indicações que atenderão municípios do interior.

Para Nioaque, foi encaminhada indicação ao superintendente Regional do INCRA em Mato Grosso do Sul, Humberto César Mota Maciel, e ao superintendente Estadual da FUNASA no Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo, solicitando a implantação de 3.600 metros de rede de abastecimento de água no Projeto de Assentamento Boa Esperança, localizado no município.

O pedido beneficiará aproximadamente 30 famílias moradoras daquela região, garantindo melhores condições de vida.

Em atendimento ao município de Três Lagoas, foi encaminhada indicação ao superintendente Regional do DNIT em Mato grosso do Sul, Thiago Carim Bucker, solicitando a recuperação da rodovia BR-262, no trecho entre os municípios de Campo Grande e Três Lagoas, com especial atenção no trecho entre Três Lagoas e Água Clara.

Da Assessoria