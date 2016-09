Publicada em 10 de setembro de 2016 às 07:45

Profissionais da Rede Municipal suspenderam greve de 79 dias nesta sexta (09), após garantirem manutenção de Leis da Educação

Trabalhadores e trabalhadoras em Educação de Dourados deram demonstrações de cidadania ao longo da greve que durou 79 dias na Rede Municipal de Ensino.

Administrativos e professores suspenderam o movimento paredista nesta sexta-feira (09), durante assembleia geral, após garantirem que o poder público respeitasse direitos e conquistas da categoria.

Após a intensificação das negociações nos últimos dias, SIMTED e Governo Municipal fecharam um acordo, intermediado pela Câmara Municipal. Em sessão extraordinária na tarde desta sexta, os vereadores aprovaram, por unanimidade, readequações no projeto de Lei Complementar 019/2016, relativo ao PCCR da Educação da Lei Complementar 267/2014.

Após sancionada pelo executivo, a lei será publicada com três tabelas: da Incorporação de 20% do Magistério Municipal, que atende à toda a categoria; o pagamento do adicional de 1/5, referente a parcela do mês de outubro (1/10); e outra publicação com o pagamento do adicional relativo à parcela de novembro (1/10).

Já com relação ao grupo administrativo, o Diário Oficial do município desta sexta traz a publicação do decreto com alteração da redação de um artigo do PCCR Administrativo, que retira a condição de pagamento à disponibilidade de receitas no orçamento, mas respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Garantia de direitos

Com a garantia do cumprimento das Leis da Educação – uma luta que perpassa pela Greve de 2014 – os educadores mostraram que a mobilização e organização dos trabalhadores e trabalhadoras é fundamental para ao desenvolvimento de um ensino público de qualidade.

A conquista da categoria é exemplo para entidades de classe e movimentos sociais, neste período de intensos ataques aos direitos sociais e trabalhistas. A organização política e social é imprescindível para as lutas contra retiradas de direitos, expressas em projetos que tramitam no Congresso Nacional.

Ao longo de todo o movimento grevista, foram realizados debates nas comunidades. As ações sociais e solidárias se deslocaram por toda Dourados. Vários bairros foram contemplados com as atividades dos educadores, levantando discussões sobre as demandas da Educação e da cidade como todo, levando informações, música e diversão para as crianças.

As ações sociais devem se tornar permanentes no calendário do SIMTED. A categoria também assegurou uma abertura, por parte da prefeitura, para discutir a Educação no município, com proposta de reuniões semanais entre o sindicato e a Secretaria de Educação, na busca de melhorias no ensino público.

Na segunda-feira (12), uma reunião entre uma Comissão do SIMTED e a Secretaria de Educação deve discutir a reposição nas unidades de ensino do município. Professores e administrativos voltam às atividades já na próxima segunda.