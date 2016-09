Publicada em 13 de setembro de 2016 às 17:07

O Programa de Mestrado em Recursos Naturais da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas até 30 de setembro, para início das atividades no primeiro semestre de 2017.

Podem se inscrever os graduados nas seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências e Tecnologia dos Alimentos, Farmácia/Bioquímica ou Biomedicina. E também acadêmicos de graduação das áreas citadas que estejam cursando o último semestre do curso, cuja colação de grau ocorra antes das matrículas dos aprovados, previstas para fevereiro de 2017.

Será fixado o mínimo de dez vagas no geral, as quais serão preenchidas por ordem de classificação final no processo seletivo. Os candidatos podem optar por uma das três linhas de pesquisa do Programa: Ambientes Naturais; Produtos Naturais e Materiais; e Métodos Aplicados aos Recursos Naturais.

O valor das inscrições é de R$ 100 e o boleto deverá ser gerado no site www.uems.fapems.org.br. Para mais informações, acesse o site do PGRN: http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/recursos-naturais-dourados-mestrado-academico, menu “Processo Seletivo”, opção “Aluno Regular”.