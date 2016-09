Publicada em 10 de setembro de 2016 às 09:00

Embora tenha contrato com o Palmeiras apenas até o próximo mês de dezembro, Cuca já vem trabalhando no planejamento do clube para a próxima temporada. Na semana passada, o treinador revelou que a possibilidade de retornar ao futebol chinês está dentro de seus planos para 2017.

“Sou funcionário do Palmeiras até 31 de dezembro e vou dar meu máximo até esse dia. Junto com o (Alexandre) Mattos, tenho feito o planejamento em cima de opções para o ano que vem. Esse é o nosso trabalho. Estamos pensando no futuro do Palmeiras”, afirmou Cuca nesta sexta-feira.

Após passar pelo chinês Shandong Luneng, ele foi contratado para suceder Marcelo Oliveira em março e assinou com o Palmeiras até dezembro. O mandato de Paulo Nobre termina no final do ano e uma das diretrizes do atual presidente do clube é não fazer acordos que interfiram na próxima gestão.

No dia da festa oficial de aniversário do Palmeiras, Nobre afirmou que o futuro de Cuca depende do próximo presidente. Com amplo favoritismo, Maurício Galiotte, um dos atuais vices, deve concorrer como representante da situação nas próximas eleições.

Galiotte esteve na Academia de Futebol e acompanhou parte do treinamento desta sexta-feira, assim como o diretor de futebol Alexandre Mattos. Após a atividade, na beirada do gramado, os dois dirigentes conversaram com Cuca.

Questionado se gostaria de treinar uma seleção no futuro, o técnico explicou que precisaria se preparar para eventualmente assumir função e aproveitou para se dizer satisfeito no Palmeiras. “Minha seleção é sempre o time que dirijo. Hoje é o Palmeiras e estou muito contente aqui”, declarou.

Com 46 pontos ganhos, três a mais que o Flamengo, seu principal perseguidor, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Às 18h30 (de Brasília) deste domingo, pela 24ª rodada do torneio nacional, o time comandado pelo técnico Cuca encara o Grêmio, em Porto Alegre.

Da Gazeta Esportiva