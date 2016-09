Publicada em 9 de setembro de 2016 às 17:00

O Grêmio passa por fase complicada no Campeonato Brasileiro e não vence há quatro jogos. A diretoria, que já trabalha para arquitetar um plano que faça a equipe reagir na competição, tem que lidar com a cobrança de parte da torcida, insatisfeita com o técnico Roger Machado. No entanto, o próprio presidente do clube, Romildo Bolzan, garantiu que o técnico continuará no seu cargo.

“Não há motivos para fazer qualquer mudança neste sentido”, comentou Bolzan para a Rádio Gaúcha, assegurando a permanência de Roger. “Vamos vencer nossas dificuldades estruturais, de plantel. Vamos superar tudo isso com o que temos”, completou.

O dirigente ainda falou sobre uma reunião entre comissão técnica e diretoria no CT da equipe nesta sexta-feira, em que foram discutidas as alternativas possíveis para fazer com que o Grêmio saia da crise em que se encontra e volte a se encontrar com as vitórias.

“Conversamos sobre questões estruturais, o que podemos fazer. Se somos capazes de jogar bem em casa, também podemos jogar bem fora. Basta criar uma condição neste sentido. Fizemos jogos de excelência, falta estabilizar a parte emocional. Com isso estabilizado, vamos superar nossas dificuldades”, revelou o presidente.

Da Gazeta Esportiva