Publicada em 5 de setembro de 2016

De acordo com a revista ‘Veja Rio’, ela seria dez anos mais nova que o jornalista e casada

William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram a separação há exatamente uma semana no Twitter. E, de acordo com a revista “Veja Rio”, amigos do casal, que já passava por uma crise de dois anos no casamento, indicam que houve uma pivô para a separação.

No entanto, ela não seria jornalista e nem estaria no mesmo ambiente de trabalho dos dois: trata-se de uma médica, casada e dez anos mais jovem que o editor-chefe do “Jornal Nacional” – agora cotado para ser substituído por Evaristo Costa na bancada do telejornal.

Ainda de acordo com a publicação o divórcio já está na fase de divisão do patrimônio: no município do Rio, eles têm uma casa da Barra da Tijuca, onde Fátima segue morando com os trigêmeos, e um apartamento na Lagoa, para onde William Bonner se mudou antes mesmo de anunciar a decisão do divórcio. Além destes, Bonner e Fátima tem ainda uma casa em Secretário, na região serrana do Rio e outra em Mangaratiba, no Condomínio Portobello.

Do PurePeople