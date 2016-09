Publicada em 19 de setembro de 2016 às 17:00

Esportista mais bem pago da história, o pugilista Floyd Mayweather demonstrou interesse em uma luta contra o atleta mais bem pago do UFC, o campeão dos penas, Conor McGregor, no primeiro semestre de 2016, mas o americano revelou que não conseguiu chegar a um acordo com o irlandês.

Mayweather se aposentou do boxe no ano passado e chegou a declarar que deixaria a aposentadoria apenas para fazer uma superluta contra Conor, mas como o acordo não foi possível, o multicampeão de boxe desistiu da ideia.

– Eu tentei fazer acontecer a luta entre mim e Conor McGregor, mas não conseguimos chegar a um acordo. Então, temos que seguir em frente. Mas é uma loucura falar em lutar com Conor McGregor. Há vários outros lutadores de boxe que agora falam em enfrentá-lo, mas eu fui o primeiro – disse o pugilista, em entrevista ao canal do YouTube “Fight Hype”.

Com 49 vitórias em 49 lutas, Mayweather é o dono dos maiores recordes de venda de pacotes de pay-per-views da história, além de ter sido o esportista mais bem pago no mundo durante anos. Como não poderia ser diferente, ‘Money’ aproveitou para tirar uma onda, diante da carência de ídolos no cenário atual do MMA e boxe.

– Me sinto honrado em ser o maior nome no MMA e no boxe e nem estou mais competindo! Isso é ótimo, é a melhor coisa da minha carreira – encerrou.

Do Combate