Publicada em 12 de setembro de 2016 às 12:04

Mato Grosso do Sul realiza I Workshop de Controle Biológico do Estado

Serão dois dias com palestras de renomados pesquisadores da área de estados como DF, PR, MG, GO, AL, SP, e claro, MS

Durante dois dias, 13 e 14 de setembro, Mato Grosso do Sul realiza o I Workshop de Controle Biológico do Estado. Renomados pesquisadores de diversos estados brasileiros discutem o Plano de Controle Biológico para Mato Grosso do Sul. Estarão em pauta a necessidade de prevenção de doenças e pragas nas culturas da soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, florestas plantadas e zoofitossanidade na pecuária.

A primeira palestra será dos pesquisadores Harley Nonato de Oliveira, também chefe adjunto de P&D da Embrapa Agropecuária Oeste, Fabrício Fagundes, professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e José Grigolli pesquisador da Fundação MS, com o tema “Manejo integrado de Pragas com ênfase no Controle Biológico em Mato Grosso do Sul”. Confira a programação completa bit.ly/2c97KM3

O evento é uma realização da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Fundação MS, com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Inscrições – As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas. Os interessados, primeiramente, devem cadastrar-se no sistema de eventos da Embrapa (bit.ly/2ccTAJ4). Após o cadastro, efetuar a inscrição no portal do Workshop (htp://hidra.cnpgc.embrapa.br/wcb2016/).

Local – Auditório da Famasul, a partir das 8h30

Público-alvo – Pesquisadores, técnicos, produtores e acadêmicos de programas pós-graduação nas áreas de Ciências Agrárias, Ambientais, Biotecnológicas, Biológicas e afins.